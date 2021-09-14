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友人中秋買沙茶！他喊沒看過 網揭「英文翻譯」：烤肉醬沒錯

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友對朋友使用「沙茶醬」烤肉感到困惑。 示意圖／ingimage
有網友對朋友使用「沙茶醬」烤肉感到困惑。 示意圖／ingimage

中秋連假將至，不過受到疫情影響，不少人期待的烤肉聚餐無法照常舉辦。一名網友就分享，自己和朋友聊到烤肉取消的話題時，意外發現對方烤肉時習慣搭配「沙茶醬」，讓他相當訝異。沒想到貼文曝光後，有內行人出面點出沙茶醬的「英文翻譯」，讓許多人驚呼「長知識了」。

原PO在PTT發文表示，朋友日前向自己抱怨無法烤肉時，無奈地說「連沙茶醬都買好了」，由於沙茶醬較常搭配火鍋食用，他起初以為朋友是故意反串，繼續追問後才發現並非玩笑，讓他驚訝直呼「真的有人烤肉是沾沙茶醬？是我太落後，還是朋友太超前？」

文章曝光後，不少網友紛紛回應「我家也是用沙茶醬烤耶」、「用沙茶醬先醃過再烤很好吃，你傻傻的」、「用沙茶醬才內行，生肉醃進再烤，那味道絕頂升天」、「就沙嗲烤肉啊」、「本來就可以，沙茶萬用」、「 外面的烤肉攤不也塗沙茶」、「真的覺得沙茶醬是很神奇的發明」。

其中，還有人點出沙茶醬的英文翻譯，其實就是「barbecue sauce（烤肉醬）」，留言直呼「你知道沙茶醬的英文是什麼嗎？」、­「你貼的圖裡面就有寫barbecue sauce了」、「它的英文就是烤肉醬啊」，讓許多網友驚呼「不講我都不知道原來沙茶醬英文是BBQ醬」、「怎麼不是hot pot sauce（火鍋醬）」、「長知識」、「我的常識毀滅了」。

烤肉 中秋

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