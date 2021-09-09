失業男好奇面試被問待業在幹嘛要老實說？網怒：拜託別天真了

疫情爆發超過1年半，各行各業因防疫規定受限，甚至不堪負荷成本開銷而紛紛倒閉。近日，就有一名待業網友問到，要如何回應面試官「待業期間都在幹嘛？」引來許多人回應。

這名網友在Dcard發文表示他已在家待業長達3個月，終於在最近找到面試機會，但這時他卻納悶「面試官問你待業都在幹嘛，要怎麼回答才好？總不能老實說，這段期間找不到工作，或是待在家啃老吧...」。

文章曝光後，引起許多網友關注，大家紛紛留言給建議，「3個月還好，就說準備面試資料以及持續面試」、「1個半月疫情在家好好防疫，剩下的時間準備履歷自傳和面試或臨時打工之類」、「我都說我買了線上課在家充實自己，覺得以後不管入職場有沒有需要，學到的都是自己的」。

但也有網友對於原PO的提問感到無奈，直言「這個問題不是真的問你在幹嘛，是問你為工作做了什麼準備，不要好傻、好天真跟他說你就在休息好嗎？隨便說讀了什麼書，準備什麼證照，掰一下很難嗎？」、「欸欸，啊是不會說去職訓、考證照、準備公職考試？一堆可以講，就你這麼蠢想不到...」。