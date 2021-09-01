電鍋煮菜為何要擺「空杯」…用途曝光 網友驚呼：太神奇了
電鍋幾乎已是家家必備的廚具之一，好用、耐操而且還運用廣泛，除了基本功能煮飯外，還能燉雞湯、蒸魚，甚至是炒菜。近日有網友分享利用電鍋料理蚌殼食材時，會在中間擺一個杯子或碗，用途曝光後，讓網友驚呼「太神奇了」。
一位網友在《TikTok》上傳一段影片，內容是利用電鍋料理蜆仔，奇怪的是竟在中間擺一個倒扣的玻璃杯，讓人一時看不出有什麼作用。但在之後原PO掀開電鍋蓋時，神奇的畫面出現了，鍋內的汁液慢慢往玻璃杯裡集中，一杯「蜆仔湯」就這樣收集完成。
影片一出讓許多網友大讚「太神奇了」、「湯汁的精華原來可以這樣收集」、「又學到一招」，笑說「覺得喝完那一杯快痛風了」、「我比較好奇怎麼拿起來」。
玻璃杯神奇的功能，原來是因為在電鍋內加熱後，裡面的壓力會產生變化，會把周圍蜆仔吐出來的湯汁統統吸進去，只要先將煮熟的蜆仔完全取出，再拿起杯子，鍋內就只會剩下提煉出的蜆仔湯，湯汁可以直接飲用，或當高湯做其他料理，但因為蜆的鈉含量頗高，建議不要一次喝太多。
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