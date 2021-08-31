日本LAWSON香腸便當奇蹟爆紅 香腸迷職員堅持研發10年過程超辛酸

日本連鎖便利店「LAWSON STORE 100」在今年6月推出一款香腸便當，配料非常簡單，只有5條香腸配白飯，只售216日圓（約新台幣55元），價格非常親民！這款便當推出後意外引起網友熱議，更成為當月的便當銷量冠軍！這款便當本來只在部分分店限量供應，但由於太受歡迎，日前終於決定在日本全國分店販售。看似毫無特色又不吸引的便當，原來由研發至推出耗時長達10年之久，背後也隱藏著一段有如日劇劇情的辛酸史！

日本著名連鎖便利店LAWSON旗下的「LAWSON STORE 100」早前推出的「香腸便當」，引起一眾網友熱議。日本電視台晨間節目《スッキリ》特別製作特輯，揭開背後的研發辛酸史。原來，這款與別不同的便當是由LAWSON的現任經營部部長林弘昭策劃，身為「香腸迷」的他，早在10年前就開始想製作一款只有香腸配白飯的便當。

為了實現心中所想，林弘昭在2010年正式向商品開發部門提出建議，不過隨即就被駁回，負責人更指責：「這樣的便當怎麼可能會有人買！」被拒絕過一次之後，他在2011年、2012年繼續向相關部門提出建議，結果仍是以失敗告終。

直至2013年，他直接請食品樣本工廠製作「香腸便當」的樣本，甚至被工廠的員工戲稱做「香腸人」，直至林弘昭於2015年由任職的關東地區被調任到關西地區，這個「香腸便當」的命運就開始有所轉變。

林昭宏被調到關西後，沒有放棄推出香腸便當的念頭，並向關西地區的商品開發部提出相同意見，負責人山田先生說：「既然你說到這個份上，那就來做做看吧。」林昭宏一心想著：「終於成功了！」他一邊準備商品開發工作，沒想到隔年（2016年）又被調回關東地區，當時山田先生說：「林先生不在，便當開發工作就沒辦法繼續了。」

回到關東地區之後，林昭宏並沒有放棄，繼續推銷「香腸便當」。由2017年一路被拒絕到2019年。直至2020年，令人意想不到的是，來自關西的山田先竟然被調職到關東地區。曾經接納「香腸便當」建議的山田先生，到任後馬上與林昭宏一起著手研發，更於6月份正式推出市面。

林昭宏堅持了10年的「香腸便當」成為銷量第一的人氣商品！（《スッキリ》節目截圖）

林昭宏堅持了10年的「香腸便當」終於成功推出，更成為銷量第一的人氣商品！除了價錢親民，有網友大讚味道同樣一流：「香腸帶有微微的煙燻味，吃一口可以感受到露營時燒烤的滋味！」不少日本網友留言指：「希望日後可以推出更多同類型的平價便當！」、「香腸與白飯果然是最佳配搭！」

這款「香腸便當」在8月25日正式於日本全國「LAWSON STORE 100」販售，看似簡單的製作，背後原來隱藏了十年的堅持，如果有機會去日本，你又會不會想試試看？

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文章授權轉載自《香港01》