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老闆娘疼員工給「一點補助」 看到這疊他驚呼：拒絕不了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友PO出老闆娘暖心補貼。示意圖。圖片來源／ingimage
網友PO出老闆娘暖心補貼。示意圖。圖片來源／ingimage

疫情衝擊各行各業，不少員工被砍班或放無薪假，儘管政府祭出紓困方案，但仍有一些人領不到補助金。一名網友在臉書PO文指出，老闆娘告訴他「政府沒有補助員工，所以包了一點錢給你們」，原本該名網友委婉拒絕，沒想到看到老闆娘拿出「一點」時，他直呼「拒絕不了」！

網友在「爆廢公社公開版」臉書指出，老闆娘和他說：「因為政府沒有補助給你們這些員工，所以老闆娘說包一點給你。」該網友當時以為「只有一點」，所以原本婉拒老闆娘的好意，不過等到老闆娘真的拿出這「一點」錢時，該名網友驚呼「真的拒絕不了」。他貼出一大疊老闆娘給的千元鈔，並開心表示「天啊！老闆娘說的一點，也太多了吧！」

網友PO出老闆娘給他們的「一點」補助，讓他直呼「拒絕不了」。圖擷自爆廢公社公開版 FB
網友PO出老闆娘給他們的「一點」補助，讓他直呼「拒絕不了」。圖擷自爆廢公社公開版 FB

貼文讓不少網友稱羨，很多人在底下留言表示「這一疊最少3萬」、「我只能永遠羨慕別人的闆娘」、「這老闆娘好佛」、「別人的老闆娘永遠不讓人失望」、「請問什麼時候方便過去面試呢？」、「請問公司還有職缺嗎？」、「這公司還有缺人嗎？」、「老闆娘超好的啦」。

職場 薪水 紓困振興

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