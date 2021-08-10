外送員等不到取餐客人拿大聲公開唱 網友笑翻：里長辦公室出來的

在疫情期間，不少民眾會選擇點外送，部分外送員為了準時將餐點送至顧客手裡，會提前通知，抵達後也會撥電話給客人。但如果客人一直沒有來取餐，該怎麼辦呢？近日一位外送員出奇招，直接拿出大聲公來呼喊客人名字，希望對方出來取餐，這逗趣的景象被人拍下，PO網後引來熱議。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼出一段影片，裡面有位外送員將機車停靠在路邊，用大聲公喊著「熊貓呼叫，呂XX呂小姐，妳的Foodpanda餐點已經到了，有收到的話麻煩回覆一下！」

沒想到，外送員除了大喊要客人下來以外，他還唱起黃品源的「你怎麼捨得我難過」，他用同樣旋律改編歌詞唱「聯繫妳的人是我，妳的Foodpanda已經到了喔，在我聯繫妳的時候，妳就趕快來拿飯飯。」這段影片讓網友笑翻，直呼「我以為是里長」。

在外送員唱完兩次後，他又再說一次，「呂小姐、呂xx，妳的Foodpanda餐點已經到了喔。剛才都打妳的手機未開機，有收到麻煩回覆一下」、「熊貓Foodpanda呼叫over」。

網友看完這段影片後，稱讚他「里辦公處出來的，就是不一樣」、「我希望他送我的餐，這會讓我嗨整天」、「很棒啊，熱愛自己的工作」、「太可愛了，真希望他送我的餐，我會讓他沒機會用到大聲公」。不過，也有網友說如果是自己被拿大聲公喊，可能不敢去拿餐。