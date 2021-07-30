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疫情下難去海邊玩 他創意自製「熱沙浴」：彷彿踩在沙灘上

香港01 / 安祖娜
疫情肆虐下，今年夏天民眾難以到沙灘盡興遊玩。 示意圖／ingimage
疫情肆虐下，今年夏天民眾難以到沙灘盡興遊玩。 示意圖／ingimage

夏日高溫炎熱，喜愛戶外活動的人當然會把握機會與陽光出遊，然而新冠肺炎疫情卻打亂不少人的玩樂計劃。有網友因太想念與朋友們到海灘曬太陽享受熱沙浴的感覺，竟突發奇想將家中貓咪的貓砂加熱，自製腳部熱沙浴，不但拍下照片記錄製作過程，更大方分享自製熱沙浴的「用後感」，引來網友嘖嘖稱奇兼爆笑。

原PO於Dcard以「如何在家來一個完美的熱沙浴」為題發文，表示因以往每年夏天也會與朋友們到海邊玩沙，「把腳埋進去，把身體埋進去，泡個舒舒服服的熱沙浴」，不過今年遇上疫情，只能乖乖留在家中，「不要說是去海邊玩了，一堆觀光景點也是封得死死的」。

「看了看前陣子家裡補貨的貓砂，我有了一個大膽的想法」，由於非常想念享受熱沙浴的感覺，原PO竟想到在家DIY。從他上傳的相片可見，他竟拿了家中貓主子的貓砂，放到鍋子內以小火加熱約10分鐘，「原本來以為會不會融化或是結成一坨一坨的，沒想到完全不會」。

他笑說，加熱了的「出爐貓砂」效果比想像中還要好，「原本以為加熱會有很多粉塵，結果也沒有」。他本來打算將貓砂慢慢倒進盆內，但由於鍋子太重，只好再向姪子「借來」堆沙玩具舀取，「順便」感受在海灘堆沙的感覺，「我也不想直接把腳塞在加熱的鍋子上，原諒我就膽小」。

有網友利用貓砂自製「熱沙浴」模擬在沙灘上享受的氛圍。圖擷自dcard
有網友利用貓砂自製「熱沙浴」模擬在沙灘上享受的氛圍。圖擷自dcard

原PO之後貼出雙腳放進「貓砂盤」的相片，與網友分享自製熱沙浴的感覺，「一沉下去，真的只有一個字：爽！粗粗的顆粒，適中的溫度，閉上眼睛，彷彿剛才一腳踏入了沙灘中」。他續指，美中不足的是享受熱沙浴時環境與以往稍有不同，「少了比基尼，少了嬉戲的聲音，睜開眼睛卻多了一份空虛，不到5分鐘沙就不熱了」。

他「活用貓砂」的分享獲得網友大讚，笑稱疫情令人發揮無限創意，直呼「這招也想的到！感覺腳趾有什麼都可以殺菌完成了」、「虧你能想到，腦洞真的大開，開太大了超出我能承受的範圍」、「沒養主子限制了我的想像」。也有網友討論貓砂的其他用法，留言「是不是還可以拿來做糖炒栗子？還是把地瓜悶進去烤地瓜？」、「看到這沙子我都好想丟栗子進去炒了」。

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文章授權轉載自《香港01》

疫情 新冠肺炎 沙灘 Dcard

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