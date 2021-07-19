訂炸雞請外送員「記得拿胡椒粉」他一看回覆笑破肚：浮誇的小確幸

隨著民眾外送需求增加，外送員除了接到各種光怪陸離的要求之外，與客人之間也會發生爆笑有趣的互動。近日，就有一名網友將自己與外送員之間，令人發笑的趣事分享在Dcard上，引起其他網友回應。

原PO在Dcard有趣版上以「浮誇外送員」為題，表示自己訂了餐，但秉持炸雞一定要加胡椒粉的原則，麻煩外送員幫忙注意餐廳有沒有放胡椒粉，只見系統照片中外送員回覆「包您滿意」，讓原PO覺得很有趣，後來又收到一則訊息，顯示「看到胡椒粉你會感激涕零的……記得給我五星好評喔！」等到餐點送來打開一看，裡面居然放了整整十包胡椒粉，讓他直呼「太浮誇」。

外送員向原PO表示「看到胡椒粉包你會感激涕零的」。圖擷自 Dcard有趣版 對於外送員的暖心舉動，網友紛紛留言回覆，「這外送員很暖，幽默感又十足，我給100分」、「你們都好可愛」、「遇到這種外送員我都會覺得很lucky哈哈哈」、「之前訂八方雲集，請外送員幫我注意有沒有蒜蓉醬和辣醬包，他也是毫不留情的幫我拿爆！我還不給五星+能按的好評都按爆？」

而原PO也在留言中回應，表示自己雖然線上付款沒看到外送員本人，但疫情期間遇到這樣的小確幸，絕對會給他五星好評。