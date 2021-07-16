餓了會自己買便當！他讚「智能機車」太聰明 網笑翻：哪裡買

許多機車騎士都遇過將愛車停放在戶外時，遭路人隨手塞進一把垃圾的窘境。一名網友就抱怨，他的機車經常莫名出現用過的紙盒、空罐等物品，自嘲原來他擁有的是一台「會自己買便當、喝飲料，甚至懂得戴口罩的『智能機車』」，讓網友紛紛笑回「這麼聰明的車哪裡買？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己有台智能機車，肚子餓或口渴時會自己騎去買便當、喝飲料，有時則買個麵包來解饞，除此之外，還有抽菸、嚼檳榔的習慣，甚至懂得在防疫期間配戴口罩，偶爾太疲憊時還會買保健品犒賞自己。

沒想到，隨後他話鋒一轉，揭露真相其實是自己的機車總被路人亂丟垃圾，讓他氣得直呼「不要這麼沒品好嗎，成天往我機車上扔」；文末，原PO再度幽默寫下「我以為我騎的是機車，原來是垃圾桶」。

貼文一出，網友紛紛笑回「就差不會去上班賺錢了」、「你要開心，說不定他改天裡面就放一大堆鈔票」、「這機車很行耶」、「請問這麼聰明的車哪裡買？」、「你車上是不是會一直放出一首世界名曲」、「你車黃色的吼」、「這是我看過最好笑的文」；有人則認真建議「換個位置停吧，垃圾可能少一點」、「清理前後記得酒精消毒」。