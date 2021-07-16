快訊

雨彈升級！ 13縣市豪雨、大雨特報 雲彰南防豪雨

中職／3縣市點頭復賽包括雙北 悍將、龍隊可以返家作戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

餓了會自己買便當！他讚「智能機車」太聰明 網笑翻：哪裡買

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，他的機車不僅會自己騎去買便當、飲料，還懂得戴口罩防疫，真相曝光後讓網友紛紛笑問「哪裡有賣？」 示意圖／ingimage
一名網友表示，他的機車不僅會自己騎去買便當、飲料，還懂得戴口罩防疫，真相曝光後讓網友紛紛笑問「哪裡有賣？」 示意圖／ingimage

許多機車騎士都遇過將愛車停放在戶外時，遭路人隨手塞進一把垃圾的窘境。一名網友就抱怨，他的機車經常莫名出現用過的紙盒、空罐等物品，自嘲原來他擁有的是一台「會自己買便當、喝飲料，甚至懂得戴口罩的『智能機車』」，讓網友紛紛笑回「這麼聰明的車哪裡買？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文表示，自己有台智能機車，肚子餓或口渴時會自己騎去買便當、喝飲料，有時則買個麵包來解饞，除此之外，還有抽菸、嚼檳榔的習慣，甚至懂得在防疫期間配戴口罩，偶爾太疲憊時還會買保健品犒賞自己。

沒想到，隨後他話鋒一轉，揭露真相其實是自己的機車總被路人亂丟垃圾，讓他氣得直呼「不要這麼沒品好嗎，成天往我機車上扔」；文末，原PO再度幽默寫下「我以為我騎的是機車，原來是垃圾桶」。

貼文一出，網友紛紛笑回「就差不會去上班賺錢了」、「你要開心，說不定他改天裡面就放一大堆鈔票」、「這機車很行耶」、「請問這麼聰明的車哪裡買？」、「你車上是不是會一直放出一首世界名曲」、「你車黃色的吼」、「這是我看過最好笑的文」；有人則認真建議「換個位置停吧，垃圾可能少一點」、「清理前後記得酒精消毒」。

延伸閱讀

年輕人偏愛電梯大樓多於透天厝 網指出這一點是關鍵

洗錯會起火！冷氣濾網清理有撇步 怕不夠涼還有這招

「每次都一整車」好市多魔力在哪？ 網曝關鍵原因

租金應包在管理費還是讓房客自己繳？ 過來人提醒一關鍵

相關新聞

餓了會自己買便當！他讚「智能機車」太聰明 網笑翻：哪裡買

許多機車騎士都遇過將愛車停放在戶外時，遭路人隨手塞進一把垃圾的窘境。一名網友就抱怨，他的機車經常莫名出現用過的紙盒、空罐等物品，自嘲原來他擁有的是一台「會自己買便當、喝飲料，甚至懂得戴口罩的『智能機車』」，讓網友紛紛笑回「這麼聰明的車哪裡買？」

外送訂單竟是大西瓜 網友笑翻：還好不是買5顆

現在的外送服務多樣化，不侷限於美食，就連日常生活用品、生鮮雜貨也都能送，但大多數還是以食物居多。一名外送員昨（15）日在臉書PO出要送的東西，竟然是一顆大西瓜，讓眾人看了笑翻說「還好不是5顆」。

他怨朋友人在一樓等電梯上樓卻按「下」 眾人笑：邏輯沒錯啊

都市中許多大樓裡，電梯已成為最必要的公共設施，但在等待上樓或下樓前，「上」、「下」鍵應該要怎麼按才是對的？一名網友抱怨朋友搭電梯時一個特殊習慣，讓他看了莫名其妙，「到底要怎麼解釋？」沒想到貼文一出竟然釣出許多人也有同樣邏輯。

泡麵加蛋以外的選擇 網友「加一物」大呼超滿足

許多人的宵夜良伴往往以泡麵為主，因為它方便快速、價格親民，口味更是應有盡有，花樣百出，有時三餐想不到要吃什麼，也會以泡麵解決。近日，就有網友分享他的煮麵訣竅，將泡麵湯汁發揮得淋漓盡致，忍不住大呼「超滿足！」

動力火車開唱？啊一聲和啊五聲有什麼差別 一張圖傳神解釋

相信不少人在回覆電子訊息的時候，都收過或傳過「哈哈哈」的字串，前段時間網路上有許多關於「哈」的搞笑分析，網友們分享透過螢幕看到一串「哈哈哈哈」時的心情，以及背後所代表的意義。

「每次都一整車」好市多魔力在哪？ 網曝關鍵原因

連鎖美式賣場好市多（Costco）不時推出限量商品讓民眾搶購，也因商品量多價格又實惠，從小資族到有家庭者都喜歡前往採購，身受消費者喜愛。但近日有網友在PTT女孩版發文詢問，好市多究竟有什麼讓民眾非去不可的魅力？貼文一出立刻有網友回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。