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港女在台灣廁所首見這款「萬用神器」 內行人讚：比免治馬桶好用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名香港女網友表示，自己在台灣的家中廁所第一次看到一種沖洗器，用過之後就愛上了，釣出不少內行人大讚「洗過就回不去了」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版」
一名香港女網友表示，自己在台灣的家中廁所第一次看到一種沖洗器，用過之後就愛上了，釣出不少內行人大讚「洗過就回不去了」。 圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社公開版

許多人家中的衛浴設備大概都差不多，一名香港女網友表示，自己在台灣的家中廁所第一次看到一種沖洗器，用過之後就愛上了，貼文一出釣出不少內行人大讚「洗過就回不去了」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼出一張照片，表示「別笑我的無知，我在香港的家中廁所沒這款設備」。然而原PO來到台灣後，發現很多房屋的廁所都有一條沖洗器設置在馬桶旁邊，因此好奇詢問「大家會不會大小便之後都用來洗屁屁？或只單純用來清潔馬桶？」，還不忘分享自己的使用心得「覺得屁屁更乾爽乾淨」，引發熱烈討論。

許多人深有同感，大讚這項設備很萬用，「外面的不會用，家裡的可以洗屁股也可以刷馬桶用」、「馬桶噴槍本來的用途就是來洗屁屁的，是大家誤會它的功能很久了，算是簡易型免治馬桶」、「我把家裡廁所全部都裝上這個了，洗過就回不去了，感覺比免治馬桶還要乾淨」、「超好用，這是21世紀最偉大的發明」。

有內行人跳出來回答「這是因為穆斯林而裝設的」、「馬來西亞、新加坡很多地方都有」、「馬來西亞的洗手間幾乎都會附上一個」、「台灣舊房子大多沒裝這個，我看過裝最多地方是越南，只要有馬桶都有裝，普及率100%」、「去東南亞玩才知道這個，後來家裡人覺得很好用，也在家裡裝了一個」。也有網友對原PO解釋「香港是使用海水來沖廁所馬桶，因此不適合安裝這項設備」。

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