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什麼食物不適合叫外送？網指出「這三樣」千萬別點

聯合新聞網 / 綜合報導
國內三級防疫警戒延長至7月12日，政府也不斷呼籲民眾減少外出，以避免與他人的接觸，這樣也因此讓外送平台使用率大增。 圖／ingimage
國內三級防疫警戒延長至7月12日，政府也不斷呼籲民眾減少外出，以避免與他人的接觸，這樣也因此讓外送平台使用率大增。 圖／ingimage

國內三級防疫警戒延長至7月12日，政府也不斷呼籲民眾減少外出，以避免與他人的接觸，這樣也因此讓外送平台使用率大增，對此便有網友發文說明，有些食物叫外送，吃起來跟店裡面吃的差不多，但有些食物「一外送就變得很不OK」。

原PO在PTT的女孩板上發文說明，三級警戒一開始還會自己煮，但後來因為懶，乾脆直接都外送。而有些食物吃起來跟店裡面吃的差不多，但有些食物一外送就變得很不OK，像是薯條，真的軟到吃不下去，讓他不禁想問「不知道依大家的經驗有哪些食物不適合外送呢？」

此文一出，不少網友便貼出自身經歷分享，其中最多人認為外送不要叫的食物是「壽司」、「拉麵」和「牛排」，紛紛表示「壽司，塑膠袋跟贈品全都有魚腥味新鮮度又有差，整個很不行」、「壽司吧？送來都撞成拌飯了」、「絕對是拉麵，就算麵體有分裝口感也完全不對」、「拉麵，好想在店裡吃拉麵」、「牛排，肉剪成那樣小塊放便當紙盒還過熟」。

更有其他網友點名「生食都不適合吧，悶在保溫包根本細菌培養皿」、「各種奶蓋，每次送到直接變奶茶」、「乾的炒泡麵，會整個乾到不行，跟現場吃差很多」、「炸的 冰的」、「覺得貴的送來都不好吃」。

美食外送 拉麵 壽司 三級警戒

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