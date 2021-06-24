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為何堅持不買袋裝泡麵？老饕揭「背後原因」 網友全秒懂

聯合新聞網 / 綜合報導
三級警戒延長到7月12日，長時間待在家中，不少民眾會選擇囤「泡麵」方便食用。示意圖／ingimage
三級警戒延長到7月12日，長時間待在家中，不少民眾會選擇囤「泡麵」方便食用。示意圖／ingimage

新冠肺炎疫情持續，三級警戒延長到7月12日，長時間待在家中，不少民眾會選擇囤「泡麵」方便食用，市售的泡麵依個人的需求又有分為多包袋裝和單碗包裝，不過有網友透露「袋裝泡麵」的一個缺點，貼文引發共鳴與熱烈討論。

一名網友在PTT WomenTalk板發文，詢問鄉民「有沒有吃很久的泡麵？」，原PO提到現在很多袋裝泡麵裡面大概有4、5包，每次都會抱著嚐鮮的心情隨便買一袋，「但是大概吃到第3包的時候，都會開始覺得很膩，連很多款韓國泡麵也會這樣，屢試不爽」。

他列出自己覺得吃不膩的泡麵：改版很多次的味味一品皇朝牛筋麵、泰國的MAMA麵，便宜又好吃。原PO進一步問「真的有很難一直回購的泡麵，大家吃不膩的泡麵還有哪些呢？」

貼文一出立刻掀起熱議，許多網友紛紛留言表示感「我也是幾乎吃不完五包」、「袋裝泡麵真的很神奇，每次五包都會剩兩三包吃不完」、「豚骨類的泡麵我都吃不完一整碗」、「我泡麵放過期是常態」、「要買袋裝啦環保又便宜！」。

也有其他網友推薦吃不膩的泡麵「維力炸醬麵可以吧！都吃好幾年了」、「辛拉麵，都直接買一箱吃的」、「珍味牛肉麵我自己是吃不膩」、「滿漢系列都還蠻耐吃的啊」、「一度贊的爌肉麵」、「中藥味的泡麵比較不膩」、「台酒花雕雞麵我真的可以一直吃」、「印尼營多麵才是買一袋都吃不膩」、「日清海鮮口味，去日本一定帶整個行李箱回來」、「湯麵都超膩，吃一包就完全不想吃了，反而乾麵都不膩」。

泡麵 PTT 泰國 疫情

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