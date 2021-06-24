主管揪團買泡芙「一顆漲5元」 OL發文訴委屈慘遭砲轟

不少上班族都有團購經驗，從日常的便當、下午茶，到家中雜貨、日用品，靠著「人多就是力量」花小錢買好物，是另一種上班小確幸。不過若是被你發現跟團的「團主」故意抬價賣貨怎麼辦？此事在網上掀起正反意見激烈開戰。

台灣進入三級警戒狀態已月餘，許多上班族都待在家遠距工作減少出門，即便如此，辦公群組裡該開的團、該買的東西還是十分踴躍。但有一位OL在批踢踢上發文控訴主管「愛錢」，以15元1顆的價格揪同事們團購泡芙，實際上買到的價格卻只有10元，讓因信任主管而參與團購的她感到很受傷，感覺被坑了，連知情的同事都罵她白痴。

她更進一步表示，該主管其實是「累犯」，訂飲料要喝免費送的那杯、用美食外送優惠幫大家訂餐卻收原價、同事送伴手禮先拿走一半等，貪小便宜事蹟多不勝數，甚至還會謊報售價賺好朋友的錢，這次又以「上次買100顆超好吃，1顆才15元，我先買了20顆」拐大家跟團，讓她更感覺受騙上當，根本沒想到主管「賺這麼多」。

不過該文意外引發正反兩派意見開戰，有不少網友認為，開團不是做慈善，賺的就是一點服務費，既然覺得對方開價可以接受，就別在事後反彈。「她沒騙你吧，價錢都公開的，你自己懶沒先比價」、「報價同意就認了吧，又不是到貨突然漲價」、「覺得代購畢竟也要花心力去溝通去分發，才五塊而已我如果能接受就給他賺就好」、「人家買東西不用時間心力車馬費哦」、「是說收你代購費就是騙錢？」。

也有人認為採買辛苦想賺小錢可以，但該主管做法讓人觀感不佳，「如果不是暴利的話，只是用假揪團真代購有點觀感不好」、「人生的課程啊，不要以為熱心就是好人」、「我懂你只是想不到他貪的幅度超過你的預期大受打擊」、「讓主揪賺錢是應該的，但卻擺明被當盤子，一次就嚇到，絕對不跟」、「撕破臉後續更麻煩，花小錢看清一個人值得啦」、「有多窮這樣坑屬下」。

有人則中肯表示，「主管騙人是重點啊！一開始說清楚多收服務費那是可以的，但用騙的即使是小錢也感覺不好」、「雖然買賣是雙方你情我願，上面許多人說代購也是有跑腿費什麼的，但這些都是建立在資訊透明的前提啊！你光明正大的說是幫忙代購有收一點代購費，大家掏錢也掏的心甘情願。不是不能理解代購的辛苦，但你不能把它包裝成跟同事一起的團購，然後從中盈利吧！最討厭的就是這種愛甲假小意的態度」。