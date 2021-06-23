挺身而出辛苦了！ 外送員收「手寫卡」淚喊：第一次被當英雄

國內疫情嚴峻，許多人仰賴外送服務，避免親自外出增添風險，四處奔波的外送員便擔任著不可或缺的角色。而一名外送員就分享，自己取餐時意外收到店家贈送的飲料，還附上一張暖心卡片，內容寫著「謝謝你挺身而出」，讓他看了相當感動，激動地說自己是「第一次被當成英雄」。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己日前接到一筆飲料店的訂單，抵達店內取餐後，店家多送了一杯飲料給他，還附上一張小卡片，上頭寫著「謝謝你為我們擋風擋雨，在疫情嚴峻的情況，謝謝你挺身而出守護我們，辛苦了，有你真好」。

看到店家的暖心舉動，讓這名外送員相當感動，甚至一度快滴下眼淚，激動直呼「第一次被當成英雄」；該外送員也補充，事後他查詢該店的臉書，發現這間店還推出「送70杯飲料給抗疫英雄」的活動，且主要送的對象就是外送員，也有認購飲品協助送醫護的方案，讓他再次直呼「真的很感動」。

貼文曝光後，網友紛紛回應「看完連結，真的非常感動」、「認真覺得現在外送的真的都是英雄，沒有這些外送員你看大家吃喝要怎麼辦」、「真的很謝謝有外送員夥伴幫忙」、「現在跑外送真的很危險，辛苦了」、「外送員是疫情期間重要工作人員啊」、「有誠意的手寫卡片真好」。

不少人也分享「上次送餐，客人也點了一杯冷泡茶給外送員，我也是好感動」、「之前大熱天外送的時候也收過客人給的飲料，當下真的超感動的」、「我自己叫飲料也會請外送員喝！但每次想要點什麼給他們都很猶豫，怕點到他們不愛喝的」；但也有同業表示「好羨慕，我跑這麼久，都沒有被請過飲料」、「別人的客人總是不會讓人失望」。