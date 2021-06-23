快訊

為何台股大漲 新台幣卻貶破28元大關？匯銀主管解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺身而出辛苦了！ 外送員收「手寫卡」淚喊：第一次被當英雄

聯合新聞網 / 綜合報導
一名外送員分享，自己送餐時收到店家給的飲料和暖心卡片，讓他相當感動。 圖擷自facebook
一名外送員分享，自己送餐時收到店家給的飲料和暖心卡片，讓他相當感動。 圖擷自facebook

國內疫情嚴峻，許多人仰賴外送服務，避免親自外出增添風險，四處奔波的外送員便擔任著不可或缺的角色。而一名外送員就分享，自己取餐時意外收到店家贈送的飲料，還附上一張暖心卡片，內容寫著「謝謝你挺身而出」，讓他看了相當感動，激動地說自己是「第一次被當成英雄」。

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，自己日前接到一筆飲料店的訂單，抵達店內取餐後，店家多送了一杯飲料給他，還附上一張小卡片，上頭寫著「謝謝你為我們擋風擋雨，在疫情嚴峻的情況，謝謝你挺身而出守護我們，辛苦了，有你真好」。

看到店家的暖心舉動，讓這名外送員相當感動，甚至一度快滴下眼淚，激動直呼「第一次被當成英雄」；該外送員也補充，事後他查詢該店的臉書，發現這間店還推出「送70杯飲料給抗疫英雄」的活動，且主要送的對象就是外送員，也有認購飲品協助送醫護的方案，讓他再次直呼「真的很感動」。

貼文曝光後，網友紛紛回應「看完連結，真的非常感動」、「認真覺得現在外送的真的都是英雄，沒有這些外送員你看大家吃喝要怎麼辦」、「真的很謝謝有外送員夥伴幫忙」、「現在跑外送真的很危險，辛苦了」、「外送員是疫情期間重要工作人員啊」、「有誠意的手寫卡片真好」。

不少人也分享「上次送餐，客人也點了一杯冷泡茶給外送員，我也是好感動」、「之前大熱天外送的時候也收過客人給的飲料，當下真的超感動的」、「我自己叫飲料也會請外送員喝！但每次想要點什麼給他們都很猶豫，怕點到他們不愛喝的」；但也有同業表示「好羨慕，我跑這麼久，都沒有被請過飲料」、「別人的客人總是不會讓人失望」。

外送員 疫情

延伸閱讀

執迷不悟！夫拿共同存款玩股票賠錢 妻求助獲「自保一招」

解除三級警戒後第一件事想做什麼？ 網友秒答：絕對是這個

客只點小杯紅茶提「奇葩要求」 外送員一看傻眼：給我拖鞋

餐飲業還可以撐多久？ 網曝「兩極化」：吃裝潢的都難救

相關新聞

挺身而出辛苦了！ 外送員收「手寫卡」淚喊：第一次被當英雄

國內疫情嚴峻，許多人仰賴外送服務，避免親自外出增添風險，四處奔波的外送員便擔任著不可或缺的角色。而一名外送員就分享，自己取餐時意外收到店家贈送的飲料，還附上一張暖心卡片，內容寫著「謝謝你挺身而出」，讓他看了相當感動，激動地說自己是「第一次被當成英雄」。

客只點小杯紅茶提「奇葩要求」 外送員一看傻眼：給我拖鞋

疫情期間，民眾為避免染疫皆減少外出，三餐多自煮或依賴食物外送平台，也讓外送員在疫情期間身負重任。一名外送員發文分享近日接到的「奇葩訂單」，他說明客人只點了一杯小杯的紅茶，還向他提出了「獨特要求」，結局曝光網友全笑翻。

麥當勞醬包太多！她求「消耗方法」 網曝下廚秘訣：很好用

麥當勞近日推出BTS套餐，令不少粉絲紛紛搶購，引起熱潮。一名網友家裡發現一大包麥當勞糖醋醬及番茄醬，令她相當煩惱，有時還會放到過期，於是想問問網友們，「如何把這些醬料入菜，消耗它們？」。

童仲彥宣布首支AV出道作出爐！全程全裸親上陣 網讚退出政壇更瀟灑

曾有傳聞指出前台北市議員童仲彥即將下海拍成人片，如今他在自己的臉書粉專貼出最新劇照，證實即將在28日公布首支作品的「番號」。貼文中也曝光該片劇情主軸，呼應疫情必須與女主角保持1.5公尺社交距離，但「保證絕對火辣」。

買錯東西唸1個月！妻放葉黃素「別再買錯」 他嘆：別得罪女人

大賣場是民眾最愛採買的地方，裡頭商品眾多、價格實惠，因此許多人都會一次大量購買，但有位男網友發文說之前買錯東西，結果被老婆唸了一個月，前幾天又被交代買東西，沒想到老婆竟然給了一瓶葉黃素，還留了張紙條提醒他不要再買錯了，讓男網友直呼「千萬別得罪女人」。

下雨天他叫外送只點「1瓶飲料」 用途曝光網驚歎：好聰明

全台三級警戒持續，許多民眾減少外出防疫，外送訂單因此倍增。然而，近日就有一名外送員PO文表示，下雨天接到一筆訂單，只要「一瓶2000cc的罐裝飲料」，沒想到在得知目的後，原PO驚呼「根本生活智慧王」，掀起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。