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麥當勞醬包太多！她求「消耗方法」 網曝下廚秘訣：很好用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友家裡發現一大包麥當勞糖醋醬及番茄醬，於是想問問網友們，「如何把這些醬料入菜，消耗它們？」。(美聯社)
一名網友家裡發現一大包麥當勞糖醋醬及番茄醬，於是想問問網友們，「如何把這些醬料入菜，消耗它們？」。(美聯社)

麥當勞近日推出BTS套餐，令不少粉絲紛紛搶購，引起熱潮。一名網友家裡發現一大包麥當勞糖醋醬及番茄醬，令她相當煩惱，有時還會放到過期，於是想問問網友們，「如何把這些醬料入菜，消耗它們？」。

一名網友在臉書社團「廚藝公社」發文，她發現家裡有大量的麥當勞糖醋醬和番茄醬，有時會放到過期，因此會選擇冷凍或冷藏，之前她都是直接丟棄或是放食物銀行，「總覺得應該也會有人跟我一樣，家裡這個會一直生出來」，於是想問問是否有「消耗它們的新方法」，吸引不少網友分享下廚秘訣。

此文一出，網友紛紛分享料理菜單，「我前幾天也是為了消耗醬包，跟水果做了芒果糖醋咕咾肉」、「糖醋可以拿來醃雞肉，蕃茄醬可以煮肉醬」、「教妳最簡單的上菜法，直接去夜市買炸好的排骨酥，醬丟進去煮到微軟，炒個甜椒就完成了」、「番茄醬做番茄義大利麵，加牛奶、加蜂蜜調整味道」、「蕃茄炒蛋時加蕃茄醬」、「買一些氣炸用的鹽酥雞氣炸一下，然後倒糖醋醬喬一喬」、「做馬鈴薯類料理的時候很適合當配醬 馬鈴薯煎餅或是烤馬鈴薯，都很搭」、「番茄醬+可樂=醃漬雞翅的醬料（就是燒烤醬），番茄醬+美乃滋=千島醬」。

有網友則表示，「孩子小時候常撞傷，我會把蕃茄醬包冷凍起來，然後給孩子冰敷，孩子覺得好玩也不排斥，很好用」。

不過，有網友則認為，若不需要這麼多就不要多拿，「用不到就不要拿，調味料吃多不好」、「點餐時可以跟店員說不需要醬包」、「不吃這麼多就不要拿，吃多洗腎」、「不要拿不就好了嗎？我不沾醬的人，買麥當勞我全部醬料都不會拿」、「以後都不要拿或者拿適量當次用完就不會再有這個問題了」。

麥當勞 套餐 下廚

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