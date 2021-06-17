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手裡劍雞湯？她曝「神秘食材」熬湯超清爽 網驚：第一次看到

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享，自己用從沒見過的神秘果實入湯，結果口感意外清爽美味。 圖擷自facebook
一名網友分享，自己用從沒見過的神秘果實入湯，結果口感意外清爽美味。 圖擷自facebook

台灣人習慣以米飯為主食搭配家常菜，在準備三餐時，經常也少不了熬湯這道料理。而近日一名網友就分享，自己的老公日前拿了一包外型為「星星狀」的果實回家，從未見過的食材讓她半信半疑地下鍋，沒想到煮進湯後相當清爽美味，照片曝光後引起熱議。

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示，日前她的先生帶回家一包俗稱為星星果的印加果實，稱這個食材可以煮湯，而她初次嘗試時，驚覺這道星星果入鍋後，湯頭變得格外清爽，口味也很特別，讓她興奮發文分享，好奇「大家有沒有吃過？」

她隨後也貼出這樣神秘食材的照片，可以從圖片中看見，這個果實外觀呈現鮮豔的翠綠色，每一個的形狀為四角或五角形，如同名稱一般，神似一顆顆的綠色星星；原PO使用它和雞肉、香菇及紅棗一同下鍋，熬成的雞湯成品讓人看了垂涎欲滴。

該網友利用星星果與雞肉、香菇等食材一同熬成雞湯。圖擷自facebook
該網友利用星星果與雞肉、香菇等食材一同熬成雞湯。圖擷自facebook

貼文曝光後，許多網友留言「神奇的食物」、「第一次看到！」、「沒吃過，好可愛」、「好特別，吃起來是什麼口感」、「在哪買到的？」、「好討喜的外型」、「以為是新造型的粽子」、「手裡劍雞湯」等，紛紛直呼相當新奇。

不少人則指出「印加果可以做成油，對人體很好」、「我都是像花生一樣炒起來」、「籽是堅果，烘培過可以吃」；原PO也在留言區補充，這份食材是由先生朋友自己種植，不過多半拿來榨油居多，食用時也只會吃裡面的籽。

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