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人妻自製榴槤拖鞋「促進血液循環」 網笑：老公不敢趴趴走
疫情期間民眾多待在家減少外出，為了排解不能出遊的煩悶，許多網友開始發展手作興趣。近日一名網友分享家人發揮巧思，將榴槤殼製成拖鞋「促進血液循環」，貼文引起廣大關注。
原PO在FB社團「爆廢公社公開版」發文，他在文中說明老婆因爲在家太久感到十分無聊，開始發展獨特興趣，「這位大嬸在家真的悶壞了，榴槤皮都可以拿來玩。」原來原PO的老婆發揮創意，將榴槤皮自製成獨一無二的「榴蓮拖鞋」。
他也貼出成品的照片，可見原PO的老婆用編織繩穿過長橢圓形的榴槤殼，製作出「榴槤夾腳拖」，更聲稱可以「幫助腳底按摩、促進血液循環」。原PO分享試穿心得，「穿上只有一句話形容（舒服），防疫期間居家具備物品。」
貼文引起網友關注討論，「穿上它，彷彿置身天堂」、「這給小屁孩穿最適合，媽媽拿棍子用走的都追得到」、「這不只是按摩，已經算針灸了！」、「血液循環還是血流如注」、「右腳來個帝王蟹的，紅配綠」、「天堂路隨身版」、「很難分辨腳臭還是榴槤臭」、「可以量產來給防疫期間趴趴走的人穿」、「穿這雙，老公就不會趴趴走了」。
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