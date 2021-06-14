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奇葩女徵人幫「打電話給老闆道歉」 一次付50元原因曝網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友希望徵人幫忙打電話給老闆道歉。圖／ingimage
女網友希望徵人幫忙打電話給老闆道歉。圖／ingimage

近日打工APP崛起，不少奇葩打工機會都會出現在平台上，有網友驚見有一個「打電話給老闆道歉」任務，直呼「這任務太狂了吧，難道老闆真的聽不出自己員工的聲音嗎？」

一名網友在論壇Dcard發文貼出一張打工APP的任務，任務內容寫著「因為我睡過頭，老闆生氣，要徵人跟老闆道歉」，任務地點則不拘，待遇為一次50元。

網友發現打工APP內有奇葩徵才訊息。圖／取自Dcard
網友發現打工APP內有奇葩徵才訊息。圖／取自Dcard

該網友傻眼直呼「道老闆真的聽不出自己員工的聲音嗎？」其他網友也留言「笑死，五十塊錢的道歉」、「我可能會嗆爆老闆，把對自己老闆的怨氣發洩到別人到老闆上」。

有網友建議，「要不試著把錢給老闆，買咖啡也好，比起接到一個陌生人打電話道歉，還不如收到50塊」。還有網友也曾使用過APP徵打工，留言「我也曾用類似的打工軟體找人幫我搬貨過，太重扛不上來，40公斤，從一樓扛到四樓，我給500元，然後他搬上來的時候請他喝一罐涼的」。

打工 Dcard

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