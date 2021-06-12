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抹茶鬆餅？花椰菜？他這道「失敗蛋料理」真面目完全考倒網友
防疫期間，因為不能外食，在家做菜的人也越來越多。但是料理博大精深，如何做出色香味俱全的東西，也不是件容易的事。最近日本網友，就分享一道他自製的失敗料理，其面目全非的模樣，讓眾多網友連到底內容是什麼都猜不到。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本twitter網友「kandumesss」日前分享一張照片，照片中的盤子裡，放了一團綠色，形狀看起來有點像某種糕餅碎屑，但整個顏色又讓人感覺有毒，是不是吃下去會鬧肚子的東西。
久々に料理したら森になってしまった… pic.twitter.com/koea9lhkgR— つむみ🍴3巻発売中！！ (@kandumesss) June 1, 2021
網友們看了，紛紛猜測是「毛豆餅嗎」、「抹茶司康餅的殘骸」、「抹茶巧克力」、「花椰菜煮太超過的產物」、「豆渣混抹茶嗎」、「抹茶鬆餅攪拌太超過結果變一團爛爛的嗎」。也有人猜測食物以外的答案「黑板板擦嗎」、「LUSH的洗面劑」、「建築模型會出現的那個」。
見網友們都沒猜對，Kandumesss公布答案：其實這團看起來詭異的物質，是他做的「歐姆蛋」。之所以會形成綠色的原因，是因為他在料理過程中，原本打算將小松菜（又稱「日本油菜」）切碎放進蛋裡，可是一不小心放得太多，結果整盤蛋就變成綠色的。而且因為鹽也放得太多，不只賣相不行，味道也很失敗，讓他學到了一課。
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