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他吃水煮蛋咬到硬殼 真相曝光網笑：健達出奇蛋
雞蛋小小一顆營養相當豐富，是優質蛋白質攝取來源。此外，雞蛋的料理方式多變，即便簡單的水煮也十分美味。近日一名網友發文分享，表示在水煮蛋內咬到硬殼，貼文引起網友熱議。
原PO在「爆廢公社公開版」發文分享，他表示吃到雙蛋黃不算稀奇，許多人都有經歷過，但吃到蛋裡面還有包另一顆蛋的經驗相當罕見，「吃水煮蛋遇到蛋中蛋，還帶殼勒。」他也貼出多張照片，圖中可見一顆殼剝到一半的水煮蛋已經被咬了一大口，而本來應該是蛋黃的位置卻塞著一顆小一點的蛋。原PO剝開蛋中蛋，發現一樣有蛋白，讓他笑說「一屍兩命」。
貼文一出引起網友熱烈討論，「俄羅斯娃娃」、「健達出奇蛋」、「我以為你手指故意穿過去，哈哈哈，只是有點腫」、「買一送一耶」、「有蛋蛋的哀傷」。也有網友表示原PO一次獲得兩顆沒有蛋黃的蛋，「恭喜你，雙白蛋！」、「我個人比較喜歡沒有蛋黃的蛋 ，沒想到真的發明了」、「拿去客訴，老闆沒有蛋黃欸」、「如果是我我會很生氣，我的蛋黃怎麼⋯那麼少」。
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