外送員收到客人孩子紙條 22個字讓他暖心：家教真好

因為方便，現代人越來越依賴外送服務，再加上最近疫情嚴重，外送員的工作更是吃重，也因此會遇到各種形形色色的客人。一名外送員日前送餐時，收到客人孩子給的一張卡片，內容短短幾個字讓他看了超暖心，直呼「找回成就感」。

原PO在臉書社團「外送師ㄟ543」貼出這張卡片，只見上面的筆跡相當稚嫩，有國字也有注音，寫著「謝謝叔叔送飯給我，媽媽說你們跟蜘蛛人一樣是英雄」，短短22個字讓他看了好感動。原PO感嘆跑外送很辛苦，常常被人看不起，所以他從沒想過真的會有人感謝外送員。

看到這張卡片，讓原PO稱讚這位媽媽很棒，會教孩子去感謝一個一輩子可能只見一次面的人，他說自己前陣子被資遣，因此想賺點外快才跑單，如今疫情嚴重根本找不到工作，雖然跑得很痛苦，但看到這張紙條又讓他重新找回成就感，「能被小孩子說是英雄，真的有種說不出來的感覺」。

貼文被其他網友轉貼到「外送員的奇聞怪事」，引起許多回響，「一張卡片可是正能量爆棚」、「好暖喔」、「很棒的媽媽～我也會教我的小孩保有一顆感恩的心」、「每天出門都像神風特工隊一樣，但這樣一張紙條都會變成出門的動力」、「真心覺得此時此刻，外送員的辛勞與勇敢，令人佩服」、「任何職業行業都應該被受尊重」。