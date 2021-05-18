螢火蟲群聚神社成「光之河川」 攝影師驚呼：從沒見過這麼多數量

隨著季節逐漸轉熱，有些地區也開始出現夏天的螢火蟲。最近就有日本網友，拍下了大批螢火蟲聚集的美景，驚人照片引起網友們的熱烈回應。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，經常在日本關西一帶活動、攝影的twitter網友「Usalica」分享，最近他在某棟神社內，拍到成群螢火蟲聚集照亮小小的神社，有如發光河川般的美麗景色。

Usalica表示，這個神社是朋友帶他去的，他自己也不很清楚到底是哪裡。現場的光源其實相當昏暗，但有著數量龐大，肉眼清晰可見的大群螢火蟲，照亮了整個現場。即使是喜歡螢火蟲的Usalica，也是第一次看到這麼多螢火蟲聚在一處，讓他感到相當興奮。

其他網友也表示「好漂亮啊」、「這就是大自然」、「好扯！一次也好，我也想拍到這個」、「這附近有另一個神社的螢火蟲也很漂亮喔」、「太漂亮我要死了」、「這數量也太…美到沒話說」、「螢+神社+夜…太讚了」、「吉卜力的世界」、「這是沒加工的照片嗎」、「這樣幻想中的景色，小時候很多啊，長大後跟自然接觸的時間就變少了」。