快訊

醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

直播／諾富特飯店環境採檢將出爐？陳時中記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花燈主題「假裝父親的笑話很好笑」 網嗨翻：真笑順

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友分享在新竹燈節看到的有趣作品，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自路上觀察學院
一名網友分享在新竹燈節看到的有趣作品，貼文引起網友熱烈討論。圖／取自路上觀察學院

因應2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市推出「光臨藝術節」活動，展演2021全國花燈競賽的花燈作品。一名網友發文分享在新竹燈節活動現場發現的幽默作品，該作品寫實的呈現出家庭互動，讓不少網友心有同感，貼文一出引起熱議。

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文分享在新竹燈會看到的有趣作品，原PO貼出該作品的照片，圖中可見作品由三個人偶組成，其中年紀較長的人偶兩手一攤、擺出自信得意的表情，另外兩位年輕的人偶表情十分歡樂，其一更跌坐在地似「笑破肚皮」。

而原PO也特別拍下作品的主題「假裝父親的笑話很好笑」，將主題與作品對照後，便能發現作者完美捕捉家庭成員間的日常互動，寫實的呈現方式搭配幽默的主題，十分吸睛。

網友分享的作品名稱是「假裝父親的笑話很好笑」，作品寫實描繪家庭成員間的互動。圖／取自路上觀察學院
網友分享的作品名稱是「假裝父親的笑話很好笑」，作品寫實描繪家庭成員間的互動。圖／取自路上觀察學院

照片一出引起大量討論，網友紛紛留言回覆「真笑順」，「百善笑為先」、「爸爸情何以堪」、「這是第25孝嗎？」、「原來都是這樣拿零用錢的」、「求爸爸心裡陰影面積」、「爸爸我的作品有展覽可以來看看嗎⋯⋯」、「爸爸表示：我都還沒開始講」、「父親：孝死我了」。

台灣燈會 新竹 花燈

延伸閱讀

苦苓列6點「嫁給理工男的好處」 網驚：全部精準命中！

找烏克蘭代孕受困海外！ 父拍求救影片急哭：沒辦法丟下小孩

叫不到救護車 印男被迫將染疫身亡父親屍體綁車頂送火葬場

「屎尿味太重請買芳香劑來」 77歲老父親送安養院糾紛不斷

相關新聞

花燈主題「假裝父親的笑話很好笑」 網嗨翻：真笑順

因應2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市推出「光臨藝術節」活動，展演2021全國花燈競賽的花燈作天。一名網友發文分享在新竹燈節活動現場發現的幽默作品，該作品寫實的呈現出家庭互動，讓不少網友心有同感，貼文一出引起熱議。

他停紅燈驚見「計程車長眼睫毛」 網笑：完妝上工超敬業

許多民眾趕時間時會選擇搭計程車，可以省去等車與步行的時間，舒適又快速。近日有網友發文分享在路上看見一台「車燈長睫毛」的計程車，獨特的造型讓他覺得十分新奇，貼文一出引起大量討論，也釣出關於「睫毛車」的內幕。

水電行小開、年薪300萬工程師選哪個？網一面倒曝關鍵

各行各業都有自身的優缺點，有網友在PTT發文表示，他的兩名朋友分別是水電行小開、年薪300萬的台大工程師，他直呼若是可以選擇這兩種職業，他一定會選水電行。其他網友也一面倒狂推「水電行」，有網友直言「一個是老闆，一個是員工，怎麼比？」

義大利麵「米麵」竟鋪滿三色豆 網友一看：瞬間降低格調

義大利麵是不少人喜歡吃的餐點，不僅有多樣口味可以選擇，就連麵條的種類也可以依自己的喜好客製化。日前就有一名女網友在臉書《 爆怨2公社 》中PO文表示，自己在某間餐廳內點了一份義大利麵，沒想到送上後卻與我們平時看到的不太一樣，麵體居然是「米飯」的形狀，讓她不禁氣得直呼「這明明是飯吧！」

還在用水沖泡麵？ 老饕曝3嗑法：第2招迸出新滋味

簡單的泡麵也可以衍生出不同吃法，近日以料理聞名的搜狐號《冬天愛運動》分享3種料理泡麵的方式，揮別以往只用熱水沖的吃法，民眾不妨可以參考看看。

中油的油比較純？網友齊指關鍵「1要素」：真的有差

你有聽過「中油的油比較純」這個說法嗎？這句話是長期的都市傳說，網友好奇，很多車主賣車會標榜「我的車一路上都加中油」，就能提高身價，難道民營加油站真的有在中油買汽油加料降低成本嗎？引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。