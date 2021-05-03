花燈主題「假裝父親的笑話很好笑」 網嗨翻：真笑順

因應2021台灣燈會因疫情停辦，新竹市推出「光臨藝術節」活動，展演2021全國花燈競賽的花燈作品。一名網友發文分享在新竹燈節活動現場發現的幽默作品，該作品寫實的呈現出家庭互動，讓不少網友心有同感，貼文一出引起熱議。

原PO在FB社團「路上觀察學院」發文分享在新竹燈會看到的有趣作品，原PO貼出該作品的照片，圖中可見作品由三個人偶組成，其中年紀較長的人偶兩手一攤、擺出自信得意的表情，另外兩位年輕的人偶表情十分歡樂，其一更跌坐在地似「笑破肚皮」。

而原PO也特別拍下作品的主題「假裝父親的笑話很好笑」，將主題與作品對照後，便能發現作者完美捕捉家庭成員間的日常互動，寫實的呈現方式搭配幽默的主題，十分吸睛。

網友分享的作品名稱是「假裝父親的笑話很好笑」，作品寫實描繪家庭成員間的互動。圖／取自 路上觀察學院

照片一出引起大量討論，網友紛紛留言回覆「真笑順」，「百善笑為先」、「爸爸情何以堪」、「這是第25孝嗎？」、「原來都是這樣拿零用錢的」、「求爸爸心裡陰影面積」、「爸爸我的作品有展覽可以來看看嗎⋯⋯」、「爸爸表示：我都還沒開始講」、「父親：孝死我了」。