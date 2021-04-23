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台灣麥當勞服務太讚！店員1舉動 烏克蘭女孩驚「哪有這服務」

聯合新聞網 / 綜合報導
麥當勞的產品種類眾多，深受民眾喜愛。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
麥當勞的產品種類眾多，深受民眾喜愛。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

速食店的餐點種類眾多，漢堡、薯條、雞塊、飲料、炸雞等相當豐富，深受大小朋友的喜愛，也是許多人解決三餐的首選。一名來自烏克蘭的女孩奧莉，透露自己去過台灣麥當勞之後就愛上豬肉滿福堡，甚至對於台灣麥當勞的服務覺得不可思議又驚訝。

奧莉日前接受YouTube《不要鬧工作室》訪問，她表示自己來台灣才6個月，主要原因是為了學中文，並且想在台灣旅行。初來乍到時，奧莉還沒去過台灣的麥當勞，因為她覺得那裡的食物不健康。她還回憶小時候在烏克蘭有去麥當勞，當時覺得那是很高級的地方，所以過生日的時候才會去。

日前奧莉第一次到台灣麥當勞用餐，看到許多人都點「豬肉滿福堡」，好奇之下她也點了一份來嚐鮮，沒想到一吃讓她驚為天人，大讚「好吃！難怪大家都點這個」。奧莉還稱讚台灣麥當勞的服務態度實在太好了，例如她用中文點餐，但有些字不太會講，店員會很有耐心的聽她說，但在俄羅斯和烏克蘭卻不會這樣。

她還舉例，買咖啡和玉米湯內用時，經理還會貼心的提醒她「這個很燙喔」，甚至還會拿幫她裝起來，貼心的服務和舉動讓奧莉驚訝地說「哪有這種服務啊？」

最後她在節目上還品嚐了薯餅和玉米湯，她說在烏克蘭麥當勞沒有看過玉米湯，所以想試試看，喝了一口後讓她驚呼「好甜啊，可是我喜歡」，而薯餅也讓奧力讚不絕口，只不過覺得有點油，讓主持人笑說「就是油才好吃啊」。

麥當勞

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