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買獨享杯被情侶嘲笑「一定單身」 她爆氣反擊被網友狂讚

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友到超市買了一包玉米濃湯獨享杯，卻被身後的情侶嘲笑「一定單身」，讓她超傻眼。示意圖／Ingimage
女網友到超市買了一包玉米濃湯獨享杯，卻被身後的情侶嘲笑「一定單身」，讓她超傻眼。示意圖／Ingimage

外出購物遇到這種口無遮攔的路人，著實令人火冒三丈！日前，一名女網友到超市買雞蛋，順手拿了一包玉米濃湯獨享杯準備結帳，不料身後突然傳來一段相當沒禮貌的對話，只見一對年輕情侶指著她手上的獨享杯，笑稱「妳看她拿獨享杯，她一定單身」，兩人還嘻嘻哈哈完全不當一回事，讓該名女網友相當憤怒，用「一招」反擊堵住白目情侶的嘴。

女網友在「爆怨2公社」表示，她下班後到超市買雞蛋，看見一旁的架上擺著玉米濃湯獨享杯，便順手拿了一盒準備去結帳。看似普通的購物過程卻遭後方情侶羞辱，後方男子先是嘲笑稱「欸妳看她拿獨享杯，她一定單身」，女友聽聞後也跟著哈哈大笑，兩人就算被原PO瞪了也毫無歉意，先是竊竊私語後，女方更大聲回嗆「誰知道？她剛剛就轉過來青（瞪）我啊！」，態度相當囂張。

原PO原本想要忍下這口氣，不願跟這對情侶多做計較，但在等待結帳的過程中，她仍覺得嚥不下這口氣，便決定轉身使出「狠瞪絕招」，持續怒視著那對情侶，讓他們不敢再說出任何一句不禮貌的話。果真情侶被嚇得不輕，兩人都乖乖閉上嘴巴不再脫口而出「白目發言」。

原PO也在貼文中坦承，自己並非單身身分，只是一個人去買東西而已。對於那對情侶「看到黑影就開槍」的行為也感到相當不解與憤怒，更懷疑「現在的小孩都這麼白目？」

貼文引發討論，網友紛紛留言抨擊該對情侶「聽到他說話的內容，由此可見，他智商不高」、「小屁孩常常搞錯，嘴賤跟幽默是兩回事」、「總覺得會這樣嘲笑別人的，自己也會很快就單身了…」、「買獨享杯就是單身是什麼概念？」，也有人平反「單身怎樣，總比你另一半很爛好」、「就算單身也沒罪啊？」，部分網友則提出另類解方「妳要回這麼巧！這次帶不同人出門喔？」、「直接買兩杯送他們，祝他們分手快樂」。

女網友到超市買雞蛋及玉米濃湯獨享杯，竟意外成為路人的攻擊對象。圖／取自爆怨2公社
女網友到超市買雞蛋及玉米濃湯獨享杯，竟意外成為路人的攻擊對象。圖／取自爆怨2公社

單身 情侶

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