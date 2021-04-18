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缺水只停賣烏龍茶啥操作？ 50嵐員工曝正解

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣陷缺水危機，連鎖飲料品牌50嵐也暫停販售烏龍茶。 圖擷自Dcard
台灣陷缺水危機，連鎖飲料品牌50嵐也暫停販售烏龍茶。 圖擷自Dcard

颱風去年沒登陸，造成中南部地區缺水危機。為此，連鎖飲料品牌50嵐也暫停販售烏龍茶，不過其他品項仍正常賣，也讓網友好納悶「是什麼操作？」而店員也出聲解惑，指是因為烏龍銷量較差，常常整桶倒掉，所以在缺水之際決定先暫停提供。

一名熱愛黃金烏龍茶的女網友日前在Dcard發文寫下：「想請問一下50嵐的店員，停水只有不賣烏龍是什麼操作？」

對此，底下有店員回覆：「烏龍的銷量比其他三種茶還差，常常要倒掉三分之二或是完整一桶～現在停水的情況下，是不會提供烏龍唷！不然很浪費水」。

另外也有網友疑惑：「我家附近的麥當勞不賣雪碧，不知道是賣不好或是抽籤抽到的？」對此也有員工解惑：「因為水塔水沒了，所以飲料機不會開，只賣可樂跟檸檬紅茶，因為是從外面買瓶裝的那種」。

Dcard 停水

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