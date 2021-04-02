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批燒餅油條不搭！ 外國網紅吃台灣早餐傻眼：你們居然會吃

聯合新聞網 / 綜合報導
泰籍華裔網紅「Alizabeth娘娘」在最新上傳的影片中，評點鐵板麵、蛋餅和燒餅油條等台灣常見早餐。 圖擷自YouTube
泰籍華裔網紅「Alizabeth娘娘」在最新上傳的影片中，評點鐵板麵、蛋餅和燒餅油條等台灣常見早餐。 圖擷自YouTube

泰籍華裔網紅「Alizabeth娘娘」常以幽默口吻評比台灣飲食，吸引不少粉絲觀看，而近日他在最新上傳的影片中，評點台灣的各式早餐，其中，對於鐵板麵、蛋餅和燒餅油條等食物，他感到相當不滿，除了直言「不好吃、不喜歡」，他也驚呼「台灣人竟然會吃這種東西」，引起討論。

Alizabeth娘娘1日上傳以「台灣早餐讓人沮喪」為題的影片，片中他嘗試各類台灣常見的早餐項目，並給出評語。其中，他認為鐵板麵沒有任何嚼勁，麵體軟爛到像在吃粥；吃到原味蛋餅時，他比喻看起來「一坨冷清清」，沒辦法讓人打起精神。

而對於許多人愛吃的燒餅油條，Alizabeth娘娘則認為這道餐點「很敷衍」，根本不能稱作是料理，兩者的味道也完全不配，讓他直呼這項食物實在「太離譜」，還驚呼「服了你們台灣人」、「你們居然會吃這個」。

至於米漿、鮪魚蛋餅、蘿蔔絲餅等餐點，Alizabeth娘娘則頗為滿意，而民眾喜好極端的鹹豆漿，他也認為味道嚐起來沒有外表看起來噁心；對於被其批評的食物，他也補充說道「尊重你們的美食」。

早餐 台灣人 網紅

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