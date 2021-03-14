貨車闖橋下未注意限高「提前卸貨」 網笑：誰說頭過身就過

許多停車場和橋底下有高度限制，行經車輛應仔細注意免得發生意外！近日有網友拍下小貨車疑似未注意高度限制，導致貨櫃掉落且和車頭分離，網友看完不禁笑說「誰說頭過身就過！」

原PO在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，只見標誌提醒橋下限高1.8公尺，沒想到一輛貨車開過去後，原本在車身上的貨櫃提前落地，有趣的是旁邊剛好出現外送員，原PO看了幽默寫道「今天的外送任務有些困難啊！」

照片在網上曝光，網友留言回應，「司機你的後座掉了」、「外送員你的箱子掉了」、「這是直接卸貨的概念嗎？」、「哈哈，司機送貨送到一半不想送了」、「被橋墩收保護費了」。原PO也提到「司機應該有發現貨櫃掉落，因為車子卡住出不去」。