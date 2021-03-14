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形象崩壞！孩子偷拍媽換衣服 照片曝光萬人笑：還活著嗎？
徹底被親生骨肉出賣了！近日一名媽媽在房間換衣服時，小孩無意間用手機拍下形象崩壞的畫面，照片在網上曝光，引來1.8萬名網友笑瘋直呼「孩子還活著嗎？」
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一組照片，當時她身穿黑色上衣和格子短裙，簡單搭配襯托出優雅氣質，但右邊這張卻讓人傻眼，只見穿絲襪的寫實模樣，在畫面上形成詭異衝擊，原PO看了無奈搖頭「警惕大家，換衣服時記得收好手機或把小孩趕出去」。
照片在網上引發熱烈迴響，網友紛紛留言笑說，「抱歉我嘴角失守了」、「不知道為何有種淡淡的哀傷」、「這個好犧牲，好險沒按到直播」、「別人家的小孩永遠不會讓我失望」、「版主犧牲自己給各位當媽的警惕」、「哈哈，我以為看到青蛙怪人」。
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