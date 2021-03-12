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大埔鐵板燒可「免費續菜」？ 內行人笑曝真相：吃到飽啊

聯合新聞網 / 綜合報導
平價鐵板燒是不少人的最愛，不僅有主廚現場料理，更能享受現做現吃的熱呼呼美食。鐵板燒示意圖。圖／聯合報系資料照片
平價鐵板燒是不少人的最愛，不僅有主廚現場料理，更能享受現做現吃的熱呼呼美食。鐵板燒示意圖。圖／聯合報系資料照片

平價鐵板燒是不少人的最愛，除了有廚師現場料理，一道主菜加上兩道小菜，配上白飯就能享受美好滋味，不過日前有網友透露「大埔鐵板燒可以免費續菜」，消息曝光後立刻掀起全網熱議。

一名台北網友在PTT發文驚曝「大家知道大埔鐵板燒可以免費續菜嗎？」他表示以前在台北吃大埔鐵板燒從來沒想過可以免費續菜，身邊的朋友也從來沒有嘗試過，但出社會到外縣市工作後才發現，「原來大埔鐵板燒可以免費續菜！」當他驚訝的跟同事分享時，同事竟然一臉納悶的說這很正常，更有嘉義人同事說他們那邊的可以無限次數免費續菜，讓原PO聽了相當驚訝。

文章曝光後，在網上掀起一陣熱議，許多網友也跟原PO一樣驚訝，紛紛留言「沒想到可以續耶！怎麼都沒有被問過」、「從來沒續過都不知道」、「這樣不就吃到飽？」，也有其他網友表示，「之前去吃有老闆問說要不要續菜才知道」、「看店家，有些店門口貼公告寫說幾點之後消費可免費加菜」、「每間店老闆不一樣」、「白飯每家都要另外點啊！好像是直營都可以續，加盟不行」。

貼文釣出全台各地網友分享經驗，「汐止的可以」、「高雄幾乎都有」、「台南目前只有吃過新市有，在新和重劃區那邊」、「新店的以前無限續，後來改限續一次」、「在台中吃過2間分店，都是主動問要不要續菜」、「公館的可以續菜一次加飯湯飲料吃到飽，超爽，台大生的最愛」、「竹北老闆續第一次給超多還問我要不要再續？直接嚇死」。

PTT 吃到飽

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