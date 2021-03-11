水煮蛋該用冷水或熱水煮？ 內行人教一招：香嫩不破殼又好剝

許多想健身、瘦身的人都會吃水煮蛋搭配沙拉、雞胸肉等，不僅熱量低且很營養，但你知道水煮蛋該怎麼煮比較好剝嗎？狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》昨（10）日發文分享一招煮蛋方式，教網友們如何煮水煮蛋，不僅香嫩、殼還很好剝。

《小乾倩倩的遊戲的美食》在開頭就直接寫道「煮雞蛋用冷水還是熱水？」作者表示雞蛋是民眾很常吃的食物之一，當中水煮蛋最常見，因為水煮蛋做法簡單，而且營養保留得很完整且方便攜帶，不過水煮蛋人人會做，卻不一定會做得好。作者表示許多人都會把蛋殼煮破，有些還會黏殼不好剝，甚至煮老了變得不香嫩、不好吃。

《小乾倩倩的遊戲的美食》寫道首先要先了解煮雞蛋為什麼會破皮，「這是因為在做水煮蛋的時候，受到冷熱刺激，雞蛋裡面膨脹太厲害，導致擠破蛋殼，於是就破皮了」。作者表示有的破得很輕微，有的會破得很厲害，其實這跟用冷水或熱水有關係。

作者說如果拿冷藏過的雞蛋用熱水煮的話，蛋殼一定會破，所以冷藏的雞蛋必須得先拿出來放置1小時左右，讓它恢復到正常的溫度，或者用溫水泡幾分鐘也行。那麼煮雞蛋是要用冷水煮或熱水煮比較好呢？作者建議用冷水煮，「就是把雞蛋直接放進冷水鍋裡一起煮，水沸騰以後轉成小火，再煮8分鐘左右就可以了，這樣做的水煮蛋，很香嫩，而且不會破皮。」

作者還說，如果非得用熱水的話，雞蛋放進去以後就要立刻關小火，等到水快要沸騰的時候就可以了，時間差不多10到12分鐘左右，不然很容易煮破殼，之後再把煮好的雞蛋放入冷水中泡一會，殼就會變得很好剝。