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市售韭菜水餃為何好吃？ 內行人曝餡料加這一味：香味更濃

聯合新聞網 / 綜合報導
有專欄作家透露，只要在韭菜餡裡加入香油，就能讓韭菜水餃香味更濃郁。 圖／ingimage
有專欄作家透露，只要在韭菜餡裡加入香油，就能讓韭菜水餃香味更濃郁。 圖／ingimage

水餃方便又具有飽足感，是許多人愛吃的美食之一，市面上更有多種口味滿足老饕的味蕾，其中韭菜味道雖然重，但也深受許多人喜愛，不過同樣都是韭菜水餃，為何外面賣的就是比自己包的還好吃？大陸搜狐號《央七食上大轉盤》專欄就透露其中撇步，只要在餡裡加入「這一味」，味道就能大大地提升。

專欄作者寫道自己最愛吃韭菜水餃，因為香味特別濃，吃完很久口腔裡都還有回味，但是他發現從水餃店買回來的韭菜水餃，就是比自己包的更香更好吃，這讓作者相當好奇，同樣都是用韭菜，為什麼外面賣的就是比較香？

作者表示老闆跟他透露一招簡單易學的小妙招，只要在拌韭菜餡的時候，多加一點「香油」，就能夠讓香味更加濃厚，因為香油不僅本身有一定的香味，而且還能激發韭菜，充分地將香味散出來，而且香油的香味不會掩蓋韭菜的味道，反而是很好的融合，讓韭菜的香味更濃但不衝，味道更好。

其實不僅在包餡的時候有「撇步」，許多人在煮水餃的時候都會面臨「破皮」的狀況，有內行人分享3步驟。第一，不要直接用水管裡面的冷水來煮，而是需要提前將開水晾涼後再下鍋煮；第二，可以在滾水中加入一點大蔥段來提鮮；第三，在鍋裡放鹽巴，除了可提味，還能軟化餃子皮，讓水餃不會黏鍋。

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