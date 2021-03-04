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水餃怎煮最讚？直接下鍋就NG 老饕曝3招：提鮮不破皮

聯合新聞網 / 綜合報導
水餃可以說是台灣的國民美食之一。 示意圖／ingimage
水餃可以說是台灣的國民美食之一。 示意圖／ingimage

水餃可以說是台灣的國民美食之一，許多人除了自己包，也會在外購買冷凍水餃回家煮，但你知道嗎？其實煮水餃也是有小秘訣的喔！專攻美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄就分享三招實用的技巧與方法，能讓水餃料理美味更升級，歡迎讀者參考看看。

第一招，煮水餃的時候，不要直接用水管裡面的冷水來煮，而是需要提前將開水晾涼，之後再將涼水放入鍋中煮，這樣的話，餃皮就不會出現開裂的情況，而且還會使得口感更加鮮美好吃。

第二招，煮餃子時，可以在滾水中加入一點大蔥段，如此一來，可以給餃子的口感起到一定的提鮮效果，整體吃起來更香。

第三招，除了放入以上兩種東西以外，還可以在鍋裡放入「鹽巴」。因為放入鹽之後，不僅可以起到一定的提味效果，還可以在一定程度上軟化餃子皮，使得餃子皮不會出現黏鍋的情況，口感也更加有勁道。

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