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小孩燈謎作業好難！爸爸「剩4題」想破頭解不開 你能答幾題？

聯合新聞網 / 綜合報導
網友秀出小孩的燈謎作業，希望大家一起幫忙解題。 圖擷自爆系知識家
網友秀出小孩的燈謎作業，希望大家一起幫忙解題。 圖擷自爆系知識家

今年猜過燈謎了嗎？小孩的元宵連假作業，卻成了一名爸爸的煩惱。網友在臉書社團發文求救，小孩的連假作業共有10題燈謎要解，但想破頭始終有4個摸不著頭緒，於是PO圖希望能集思廣益。不久後神通廣大的網友們湊出所有答案，來看看你能解開幾題呢？

該名爸爸在臉書社團爆系知識家發文，由於此次228連假剛好遇到元宵節，小孩連假作業中便有猜燈謎的元宵節令學習單。不過爸爸卻顯得比小孩還苦惱，10題燈謎只解開6題，剩下「2、6、7、10」四題未能解開。已知答案全都是成語，希望能夠靠網友解出所有題目。

留言中出現不少天馬行空的答案，「2.不是要你命3000嗎」、「3.挑燈夜戰」、「4.三天四夜」、「8.文縐縐」。亦有人建議老師第6題應該要印彩色的，因為看出答案應該是「黃粱一夢」。也有人同樣頭痛跪求答案，「一個都想不到！」

答案不久後便出爐，包含原PO已解開的6題，分別為「1.因小失大、2.一字千金、3.背水一戰、4.朝三暮四、5.魚目混珠、6.黃梁一夢、7.滿城風雨、8.一文不值、9.傾國傾城、10.同流合汙」，網友看了讚嘆實在太厲害，還問難道「出題老師是ni？」

元宵節

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