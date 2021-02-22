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超市找不到菜頭！店員說有賣以為被耍 真相讓她臉綠網笑瘋

聯合新聞網 / 綜合報導
女子逛超市找不到菜頭，真相讓她臉綠網笑瘋。示意圖／ingimage
女子逛超市找不到菜頭，真相讓她臉綠網笑瘋。示意圖／ingimage

有些蔬菜的正確名稱，會因為當地俗稱而有變化，像是「福山萵苣」正是大家耳熟能詳的「大陸妹」，倘若不了解蔬菜名稱容易鬧出笑話。一名女網友日前到超市買「菜頭」，結果找了許久都沒有看到，怪的是店員卻說有賣，直到她上網搜尋才發現誤會大了！

原PO在臉書社團爆廢公社二館」分享這則趣事，想煮菜頭排骨湯於是跑去超市採購，怎知逛遍蔬菜區始終沒找到菜頭，後來跑去問店員，對方用手指出所在位置，但過去看卻只有「紅蘿蔔」和「白蘿蔔」，這讓她不禁心想「難道店員在耍我？」

事後，她認為應是自己沒仔細看，店員不可能會比錯，怎料前後找了20分鐘都一無所獲，直到上網搜尋菜頭長相，才發現菜頭就是白蘿蔔，讓她忍不住自嘲「我就廢我就爛我就笨」，同時好奇發問「有人跟我一樣不知道嗎？」

貼文一出，網友留言回應，「會不會糖跟鹽也搞不清楚，怕爆！」、「會不會以為菜頭是大頭菜？」、「又一個生活白癡跟我當年一樣，煮瓜類不知削皮」、「菜頭是台語發音，白蘿蔔是國語發音」、「怎麼那麼可愛，感受得到店員的無奈 」、「我可能也會跟妳一樣，因為菜頭、白蘿蔔字不一樣啊！」

爆廢公社

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