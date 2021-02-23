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鳥取砂丘出土汽水罐經業者認證「40年前超稀有」 網友敲碗：拜託復刻

聯合新聞網 / 綜合報導
鳥取沙丘近日挖出一個1970年代的芬達葡萄汽水罐，不但引起網友討論，連芬達官方帳號都轉貼文章說明。圖擷取自twitter
鳥取沙丘近日挖出一個1970年代的芬達葡萄汽水罐，不但引起網友討論，連芬達官方帳號都轉貼文章說明。圖擷取自twitter

市面上雖然有許多字號悠久的罐裝飲料，不過即使是同個品牌，但飲料本身的包裝在漫長過程中，仍很可能不斷推陳出新，因此從飲料的包裝設計，就可以看得出是屬於哪個年代的產物。最近就有日本就有人，挖出了約40年前的汽水罐，讓許多網友憶起當年。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，「鳥取砂丘訪客中心」最近在官方twitter上分享照片，表示他們最近在沙丘中，挖出了一罐寫著「芬達葡萄口味」的鐵鋁空罐。但上頭的包裝設計，明顯和現在所知的芬達汽水有所不同，因此很好奇這到底是甚麼時候的空罐。

這則貼文後來受到芬達汽水官方的注意，轉貼文章鑑定後表示，這應該是1968到1974年間製造發售的葡萄汽水罐，使用時間僅有短短七年左右，「非常少見且珍貴！」更有網友指出，當時這類罐身較胖的款式只有西日本有販售，關東是找不到的，算得上相當稀有。如今在鳥取沙漠中意外出土，價值非常珍貴。

其他網友也紛紛表示「小時候喝過！超懷念的」、「快點捐給學會吧」、「我三年前在大洗的海岸也撿到過一樣的罐子」、「我剛好在那個年代去過鳥取砂丘耶」、「雖然很珍貴，但也是有人喝完隨便亂丟才會在那的吧，該高興還是難過咧」、「拜託復刻吧」。

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