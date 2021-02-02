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日本車站手扶梯立牌「爆笑對話」 糾正乘客壞習慣

香港01 / 向樂高／報導
日本網友看到的爆笑手扶梯廣告。(twitter@higashi_neya)
日本網友看到的爆笑手扶梯廣告。(twitter@higashi_neya)

各國民眾乘搭手扶梯的習慣多有社會共識，然而在日本，不同地區卻有不同的站法，傳統上東京靠左邊站，大阪則靠右邊站，甚至有些地區左右中都有人站。基於安全考慮，鐵路公司都呼籲乘客切勿在手扶梯上行走。近日，有網友在神戶「新開地站」內發現新的手扶梯廣告，以一對母女的爆笑對話來提高乘客對手扶梯的安全意識，希望糾止以往「靠邊站」的壞習慣。

製圖／香港01
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該插畫以對話的形式引起乘客的注意力，希望他們停下腳步來觀看，藉此宣導在電梯上不應行走，消滅過去「電扶梯上單邊站」的文化。其實各大手扶梯商的指引，都列手扶梯的正確用法是站在中間，而非「靠邊站」，因單邊站會大幅度加重手扶梯其中一邊的負擔，機械所增加的負擔更可能成為故障的原因。

然而，新的宣傳手法內容實在太爆笑，馬上引起了網友熱議，不少人表示「第一眼看到的時候還以為是什麼商品廣告」、「看到最後就忍不住大爆笑了」。

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文章授權轉載自《香港01》

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