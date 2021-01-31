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顧客嗆「生蠔比我睪丸小」留1星負評 老闆無奈吐原因

聯合新聞網 / 綜合報導
燒烤店老闆在Google評論收到1星負評，有客人怒嗆「生蠔的肉比我睪丸還小是怎樣」。示意圖／ingimage
燒烤店老闆在Google評論收到1星負評，有客人怒嗆「生蠔的肉比我睪丸還小是怎樣」。示意圖／ingimage

蔬果、海鮮都有當令產季，對時的食材便宜又好吃，對此一名燒烤店老闆透露，店內提供的生蠔並非一年四季都碩大肥美，所以有時會收到客人的1星負評，不過其中一則內容，讓老闆看了哭笑不得。

原PO在臉書社團爆廢公社二館」無奈發文，身為提供生蠔吃到飽的燒烤業者，每年到了冬天季節，總會有客人到Google評論留負評，因此他都會解釋說明，「基本上生蠔碰到寒流季節，肉都偏小且味道較重，跟產季相比差異大價格也比較貴」，加上店內使用產地直送的生蠔，多數客人能理解肉偏小的原因，但還是有人認為生蠔一年四季都碩大肥美。

近日，店家在Google評論收到1星負評，有客人直接怒嗆「生蠔的肉比我睪丸還小是怎樣」，讓他看了忍不住笑說「我想問現在是流行拿睪丸當比例尺嗎？」

貼文一出，網友歪樓回應，「快被這1星負評笑死」、「拍照上傳到評論區，證明真的比他睪丸小，就免費送一斤」、「請拿出來比較，我們才有概念」、「如果客人有巨睪症的話，要請他盡速就醫」、「我會這樣回：沒圖沒真相」。

顧客的評論笑翻眾人。圖擷自facebook
顧客的評論笑翻眾人。圖擷自facebook

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