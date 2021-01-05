為何超商微波日本飯要150元？ 過來人爆真相：很值得！

米飯擁有豐富碳水化合物，堪稱人們每天不可或缺的食物之一，且由於稻米產量和需求量多，因此白米向來都是物美價廉的食材。然而昨日一名網友在網路上ＰＯ文分享發現昂貴的米飯，好奇詢問網友高價理由。

一名女網友日前在Dcard上發文表示在便利商店發現一款日本出產的米飯，小小一盒竟要價新台幣150元。由於該米飯比一般台灣米的售價高出許多，因此想詢問這盒日本飯到底和一般的米差在哪？

網友們在文章下方幽默留言，「比較鹹吧，多了淚水」、「人家坐飛機來的」、「給盤子吃的啊」、「就是白飯，很貴的白飯」、「150都可以買半斤的米了」、「飯裡面可能有黃金吧」、「可以買一袋米，吃100碗了」、「140運費」。

有網友解釋該商品不只一份的量，並表示雖然價格不便宜但十分美味，「這是三份的價錢吧，雖然還是很貴，你可以看有寫*3」、「他是3份的錢，只是店員不小心把外包裝拆了」。也有全家超商的員工分享經驗，「上次有日本客人來，日本客人普遍都買有日文字的商品或是自己國家的東西（例如酒只買自己國家出品的⋯）他們就買了這款。」他說這是三個疊一起賣150元，微波後有點不一樣的味道，「比一般在超商微波飯後的不同香氣」。

除此之外，也有居住過日本的網友們留言表示該商品很好吃，「這種微波飯真的好吃。留學生飄過～只是台灣價錢不行，日本當地很便宜」、「這個我在日本時也很常買來吃耶，覺得蠻好吃的」、「之前在日本實習很常買這個+加熱的調理包」、「日本真的那麼貴但真的好吃！住日本的我有買過一兩次」、「之前住在日本的時候，這種微波飯真的都是救贖」。

有網友熱心解釋該商品製作的方式繁瑣，「上面寫採用『低溫製法米』，保存溫度和包裝比較嚴謹，比一般米能夠保鮮更長時間和維持鮮度」、「這種飯的製程不太一樣，設備問題成本比較高，所以販售價格都不便宜」。