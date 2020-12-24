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他拍下清晨-3°C「鑽石塵」美景 竟發現鬼滅之刃靈感來源？

聯合新聞網 / 綜合報導
太陽透過「鑽石塵」折射，產生奇特美景。圖擷取自丹波新聞
太陽透過「鑽石塵」折射，產生奇特美景。圖擷取自丹波新聞

大自然無奇不有，而很多時候，人類的想像力，靈感正來自大自然奇景。最近就有日本媒體，拍到奇特的太陽光現象，發現竟和人氣動漫「鬼滅之刃」產生關聯。

根據日本媒體「丹波新聞」報導，12月21日早晨8點，記者於兵庫縣丹波篠山市内，拍到奇特的太陽光景。當時由於氣溫只有零下3度，但隨著太陽升起，氣溫在冷熱交替之下，使得空氣中產生了如霧般的無數小冰塊。

這些空氣中的小冰塊，被稱作「鑽石塵」或「冰晶」，日文則有時會稱為「細冰」。早晨的太陽光透過這些小冰塊的折射，自然在周圍形成一個光圈。日文中，稱呼陽光中心部分被稱為「日暈」、左右的光則被稱為「幻日」。

而人氣動漫「鬼滅之刃」主角炭治郎，所使用的「日之呼吸」、「日暈之龍頭舞」、「幻日虹」等絕招，正恰如此般奇蹟美景。因此也讓人聯想到，是否當初創作的取名來源，就是借助自然現象。

鬼滅之刃 日本

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