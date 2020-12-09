兒鬧脾氣怒寫「離家宣言」 母一看氣全消連網友都笑翻

天下父母心，子女們不論如何成長，在父母親的眼裡依舊是小孩，是心底的寶貝。有網友分享，兒子鬧脾氣後寫了一張「離家出走」的紙條，原本怒氣升天的原PO看到紙條後卻笑顏逐開，文章發布後連網友也笑翻。

一名女網友於《爆料公社》上發文分享，因學校三年級大多皆以國字書寫，但兒子卻總用注音寫字，原PO也因此唸了兒子好幾次，這次母子兩人又因「注音vs國字」起爭執，兒子甚至一氣之下寫了一張紙條表示自己要離家出走，然而當原PO看到紙條上兒子稚嫩的「離家宣言」時卻忍不住笑了起來，原來兒子將離家寫成了「ㄌㄧㄥˊ家」，不禁直呼「可以先訂正十次嗎？」

媽媽與兒子間的互動讓網友紛紛留言表示，「哈哈，看來中午就回來了」、「哈哈哈，注音文超可愛」、「寫成這樣還想離家出走！先給老娘滾回來訂正完再罰寫10遍！」、「這張紙要收好，等他長大拿出來回味」、「想起我外甥小時候，有次我兇他，結果他在牆壁上用紅筆寫『我不愛你了』，阿姨覺得又心碎又好笑」、「先抓回來修理一頓，再讓他離家出走啦！拼音都拼錯，傷腦筋」

但也有網友提出疑惑，孩子怎麼這麼多字不會寫，「但是很多字應該都教過了怎不會寫呢？該修理了」、「已經學過的字不可以再寫注音！給我重新寫！」，對此原PO也出面解釋，「兒子有寫過、也會寫，可能當下氣到失去理智吧！兒子也不是真的離家出走，只是出門上課了。」