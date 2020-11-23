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「胡椒粉另外裝」！他打開鹽酥雞傻眼 親戚讚：店家好大方

聯合新聞網 / 綜合報導
要求調味料另外裝，結果店家送來一罐胡椒粉。圖左擷自PTT、圖右為炸雞示意圖／ingimage
要求調味料另外裝，結果店家送來一罐胡椒粉。圖左擷自PTT、圖右為炸雞示意圖／ingimage

近日一名網友點了鹽酥雞外送，由於家中長輩飲食較清淡，因此請店家另外裝調味料，怎知餐點送來裡頭竟出現一整罐的胡椒粉，親戚看到還稱讚店家十分大方，但深入了解事情原委後，讓他哭笑不得地說「老闆娘不敢再叫妹妹來幫忙了」。

原PO在PTT分享朋友遇到的趣事，親友日前來家中作客，於是打電話叫鹽酥雞和飲料，由於長輩飲食清淡，因此請店家另外給胡椒粉和辣椒粉，不要直接灑在食材上，對方聽完表示沒有問題。隨後，員工騎車送來餐點，他打開袋子當場傻眼，因為店家確實另外放調味料，「但竟然直接把整個胡椒罐一起給我，我們是要整罐用完嗎？」

有趣的是，親戚見狀便說「你們這裡的炸雞攤服務這麼好喔！調味料直接給整罐的耶」，朋友笑說「調味料不用錢吧，大家趕快趁熱吃」，過沒多久突然有人敲門，朋友發現是一位小姐，對方說「我是老闆娘的妹妹，剛好放假在家裡幫忙，聽到要另外給胡椒，當下直覺是客人要胡椒罐自己撒，所以才把胡椒罐一併送來」，結果老闆娘發現胡椒罐不見，才發現天兵妹妹做的好事，因此請她去客人家解釋。

貼文一出，網友留言笑說，「妹妹：都買1000多了，送個胡椒罐也是可以的」、「快笑死，妹妹好可愛」、「這篇超好笑，超有畫面的」、「買千送胡椒罐，妹妹很會做生意耶」、「笑到肚子痛」、「炸雞攤：買千送胡椒罐」、「妹妹：以後放假總算可以休息不用幫忙了」。

PTT

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