她驚見百元鈔票寫滿「姓名+電話」 內行人曝真相

大家有拿過寫了名字和電話的鈔票嗎？一名女網友表示，近日要找客人錢的時候，突然發現好幾張百元鈔票都被用鉛筆寫下「名字跟電話」，讓她覺得毛毛的，因此疑惑問道「為什麼要在鈔票上寫字啦？有人也遇過嗎？」

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，「要找客人錢的時候發現有一張寫了名字跟電話，要拿另一張也有，一張接一張都有，突然覺得很可怕」，只見照片中的百元鈔票都用鉛筆寫上名字和電話號碼，讓原PO好奇上網發問。

貼文一出，有網友開玩笑表示「最新流行的名片」、「毀損國幣的證據」、「有錢到拿鈔票當隨手便條紙」、「有錢人的便利貼」、「有錢人都拿鈔票當電話本嗎」、「拿鈔票當電話簿！果然我想像不到！」

不過也有內行網友解答「想太多了，結婚遊戲：一桶金」、「一桶金，我上次中6千多，擦很久」、「一般是拿來抽獎的，先寫姓名跟電話丟進箱子，抽到的人整箱帶走」、「婚禮抽獎，會叫大家投100塊，上面寫上姓名電話，如果抽到你的鈔票就整桶帶回家」。