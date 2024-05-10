快訊

嫌醋飯難吃遭「超派鐵拳」揍 Toyz今出庭稱：沒想過和解

真的要來了！劉德華宣布「台北小巨蛋開唱」時間出爐

LINE免費貼圖6款來了！母親節獻愛必備 這Q版爽用180天、2款名牌貨都會動

冷氣買哪家？闆娘推3品牌「防過敏、可殺菌」 強調定期做一事才有效

聯合新聞網／ 綜合報導
老闆娘強調，即便挑再好再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。此為冷氣保養示意圖。 圖／Ingimage
老闆娘強調，即便挑再好再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。此為冷氣保養示意圖。 圖／Ingimage

隨著盛夏的腳步接近，如何選購冷氣成為近來的熱門話題。一名自稱「不會安裝冷氣的冷氣闆娘」在抖音分享自己看冷氣的經驗，她指出5大一線品牌皆可信任，包括三菱重工、日立、國際、大金、富士通，不過她也強調，即便挑再好、再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。

老闆娘稱目前5大一線品牌的冷氣都是可信任的，這些品牌的特色都是安靜、速冷速暖、知名度高，且均是一級效能變頻，相當省電。

但若家中有過敏兒、過敏人士，或需要除菌功能者，可聚焦在三菱重工、國際及富士通等3個品牌。但她提醒消費者，買了好冷氣一定要記得定期保養，否則這些功能就有可能都無效

老闆娘認為，若是對日本原裝比較有信心的消費者，可選擇日立旗艦系列或者富士通；希望日後冷氣維修率低者，可選三菱重工或富士通。但若重視的是售後服務，可選大金、三菱重工及富士通3大品牌，皆有5至7天內到府檢修的服務保證。

除此之外，不少民眾在選購冷氣時還會看各廠牌的保固期，老闆娘表示，三菱重工壓縮機保固15年，是目前業界最久，其次則是富士通全機保固10年，其他的品牌統一都是全機7年、主機板7年以及壓縮機10年保固。

@blancaliao_

一線冷氣品牌，功能大車拼 三菱重工 日立 國際 大金 富士通 以上特色都是 安靜、速冷速暖、知名度高 但四大冷氣挑選你一定要知道 別買錯成了冤大頭 #保養冷氣 #冷氣 #冷氣闆娘 #熊令家電 #三菱重工 #國際 #日立 #大金 #富士通 #冷氣師傅 #冷氣日常 #冷氣人生 #空調 #師傅 #過敏 #保固 #售後服務

♬ Funk It Up - Official Sound Studio

冷氣

延伸閱讀

哪種行李箱用得久？資深空姐曝3類型NG：硬殼反而更易破損

搭高鐵想阻止時髦女大聲講手機 醫師發現真相後慚愧：該多點體諒

非危險族群…28歲兩寶媽罹乳癌 醫曝一項長年習慣成潛在殺手

病毒大亂鬥！兒醫示警5疾病流行 籲家長速做一事「免得日後搶」

相關新聞

20年老車還在路上跑 他疑惑台灣人為何不換車？過來人揭原因

開車出門是不少人的日常，近期有網友表示自己家的車，大都10年一換，但在路上常常能看到一堆老車在跑，身邊不少親友也開了20年都不換車，他好奇「台灣人是不是不太換車啊？」，引起網友討論。

她怨收不到掛號信要投訴郵差 網見一事不挺：你才有問題

一般來說，若是郵差投遞2次掛號信未成功，郵局便會寄發招領通知單，請民眾至指定郵局領取信件。日前一位網友表示，她家的信箱掛在離家約150公尺的農地旁，自己平日都在那裡工作，而家裡雖然放養了兩隻米克斯...

冷氣買哪家？闆娘推3品牌「防過敏、可殺菌」 強調定期做一事才有效

「不會安裝冷氣的冷氣闆娘」在抖音分享自己看冷氣的經驗，她指出5大一線品牌皆可信任，包括三菱重工、日立、國際牌、大金、富士通，不過她也強調，即便挑再好、再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。

出門前少「1動作」整天焦慮不安 一票過來人附和：感覺超赤裸

每個人出門都有自己的穿衣風格、標準配備，一位男網友表示，自己有噴香水的習慣，若出門後發現忘了噴，就會開始覺得渾身不自在，好奇其他人會不會跟自己一樣有焦慮感，結果釣出一票人附和「感覺超赤裸」。

新家LINE群狂「＠All借車位」超困擾 網教1招反制：一輩子沒得借

有些社區會有群組，除了可以互相幫忙還可以討論居住問題。

暖心！北市拉麵店雇聽障妹 提醒顧客「手指警語並非沒禮貌」

他並指出，小妹妹在送餐時因為怕自己的發音不標準，讓客人無法理解，會改用手指警語的方式與客人溝通，並非是不想與客人說話的不禮貌表現，請大家諒解。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。