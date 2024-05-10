冷氣買哪家？闆娘推3品牌「防過敏、可殺菌」 強調定期做一事才有效

隨著盛夏的腳步接近，如何選購冷氣成為近來的熱門話題。一名自稱「不會安裝冷氣的冷氣闆娘」在抖音分享自己看冷氣的經驗，她指出5大一線品牌皆可信任，包括三菱重工、日立、國際、大金、富士通，不過她也強調，即便挑再好、再多功能的冷氣，若沒落實冷氣的定期保養，功能性可能會大大減低。

老闆娘稱目前5大一線品牌的冷氣都是可信任的，這些品牌的特色都是安靜、速冷速暖、知名度高，且均是一級效能變頻，相當省電。

但若家中有過敏兒、過敏人士，或需要除菌功能者，可聚焦在三菱重工、國際及富士通等3個品牌。但她提醒消費者，買了好冷氣一定要記得定期保養，否則這些功能就有可能都無效。

老闆娘認為，若是對日本原裝比較有信心的消費者，可選擇日立旗艦系列或者富士通；希望日後冷氣維修率低者，可選三菱重工或富士通。但若重視的是售後服務，可選大金、三菱重工及富士通3大品牌，皆有5至7天內到府檢修的服務保證。

除此之外，不少民眾在選購冷氣時還會看各廠牌的保固期，老闆娘表示，三菱重工壓縮機保固15年，是目前業界最久，其次則是富士通全機保固10年，其他的品牌統一都是全機7年、主機板7年以及壓縮機10年保固。