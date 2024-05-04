為何百貨女裝櫃都不會倒？內行曝關鍵：業績輕鬆達標

夏天即將來臨，不少民眾已經開始吹冷氣。對此，家事清潔專家提醒，冷氣啟動前，記得先清洗濾網，若發覺有異味，可能是機體內部有發霉。建議使用1功能，就能把冷氣機中的水氣排出，避免發霉！

2024-05-04 10:09