為何百貨女裝櫃都不會倒？內行曝關鍵：業績輕鬆達標
你逛百貨公司時，會鎖定專櫃還是平價連鎖品牌呢？一名網友分享，近日逛百貨公司，發現女裝櫃上幾乎沒有客人，讓她相當好奇「為什麼這些女裝櫃都不會倒？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「那些百貨公司的女裝怎麼都不會倒？」為題，指出每次去百貨公司，自己都只會逛保養品、化妝品，和日本平價連鎖品牌，像是UNIQLO或無印良品，就直接去美食街吃飯，好奇百貨裡的女裝櫃位，租金應該不便宜，都沒客人的話，要怎麼撐得下去？
貼文一出後，多數網友指出百貨公司的品質真的比較好，紛紛表示「百貨衣服的材質真的比外面平價的好太多，要不是錢賺的不夠多不然我也想都買百貨公司的」、「因為這些高價店，賣一件衣服的利潤等於平價服飾店賣5件以上衣服的利潤，會來的人一定手裡資金不少，一次就會買3件以上！店家當然不太擔心」、「他們會有固定的客源啊 還會有會員制，像我朋友就有加群組，櫃姐還會傳放下新出最新的衣服照片，很多時候很多款或顏色馬上就會沒貨了，固定客源都會定期去掃貨」。
此外，也有不少在百貨公司工作的網友給出解答，紛紛指出「這些服飾店的客人黏著度很高，且店裡的衣服單價高，客人消費幾乎都會破萬元，幾個客人進來，業績就達標了，所以不要小看那種在百貨屹立不搖很久的服飾店，業績可能比你想得好」。
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