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警察停讓行人慘遭撞！他見疾駛畫面驚「這處」亂象無下限 網無奈：交通之光

聯合新聞網／ 綜合報導
台南市近日發生一場車禍，一位警員騎乘警用機車行經巷口時，為禮讓行人而減速，沒想到後面的騎士煞車不及，下一秒直接衝撞，騎士後方的機車也未減速，釀成一場3車連環撞的車禍。圖／截自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」影片
台南市近日發生一場車禍，一位警員騎乘警用機車行經巷口時，為禮讓行人而減速，沒想到後面的騎士煞車不及，下一秒直接衝撞，騎士後方的機車也未減速，釀成一場3車連環撞的車禍。圖／截自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」影片

不只是行人地獄？台南市近日發生一場車禍，一位警員騎乘警用機車行經巷口時，為禮讓行人而減速，沒想到後面的騎士煞車不及，下一秒直接衝撞，騎士後方的機車也未減速，釀成一場3車連環撞的車禍。一位網友在PTT上分享該車禍的行車紀錄器畫面，並不禁疑惑「台南的交通真這麼無下限？」貼文曝光後掀起議論，網友也紛紛留言「在台南行人開始走，機車也不會讓」、「台灣交通之光，交通寶島」。

一位網友在PTT上發文，表示自己發現一則警察停讓行人，卻慘遭後車撞擊的行車紀錄器影片，原PO並轉載「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」發布的影像畫面，只見片中三台機車先是正常行駛，最前面的警察騎著警用機車直行，為了禮讓在行人穿越道步行的民眾而減速停讓，沒想到後面的騎士煞車不及，下一秒直接發生衝撞，騎士後方的機車也未減速，直直向前追撞，釀成一場3車連環撞的車禍。

見此，原PO忍不住驚呼，在前面2車發生車禍時，後方的第3車依舊往前急駛，連煞車燈都沒亮，「前面是警察，看到班馬線有行人要過還敢不減速停讓，後面的三寶也是誇張，繼續騎造成追撞」。由於這場車禍發生於台南市北區和緯路與和緯路二段30巷口，也讓原PO疑惑「台南的交通真這麼無下限喔」，更直言「在這地方騎車要有駕照嗎？交通法規是不是參考用的」。

事實上，這場車禍於4月29日上午發生，台南市警五分局分局交通分隊30歲黃姓警員騎乘警用機車行經巷口時，為禮讓行人而減速，卻遭騎乘機車的21歲邱姓男子追撞，邱男的機車再被後方26歲的陳姓女騎士撞擊。最後邱男頭部受傷、陳女手部受傷，皆送成大醫院就醫，黃姓警員則頭暈、傷勢無礙。

貼文發布後，不少網友傻眼「不禮讓行人就算了，連警察也照撞」、「看就是貼屁股，沒有保持距離」、「警察哪有急煞？急煞的話汽車早撞上去了」、「行經斑馬線本就要減速，到底…提供行車紀錄器的騎士也是沒有要停欸，夠扯真溫暖…」、「不管有沒有行人，看到穿越道就要減速，穿越道+行人就要停讓，這還有啥好凹的」。

也有人揭露台南的交通狀況，指出「在台南行人開始走，機車也不會讓」、「我身為台南人，這種叫日常，根本沒解」、「以前我去台南，連警察都在紅燈右轉」、「要不是被撞，後車一定會有人問：幹嘛停下來」、「我自己台南人，在外地唸書工作，回台南真的會不想在那邊開車騎車，風險超高」。

不過也有網友緩頰，表示是台灣整體的交通環境不好，「不用說台南啦，全台灣都一樣，台北基隆路也一樣，你敢突然急煞，絕對撞成一團」、「台灣交通之光，交通寶島」、「全台日常，你是不是都搭捷運」、「這就是道路設計爛，導致惡性循環」。

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