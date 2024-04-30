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台南市警員騎警用機車路口「禮讓行人」被追撞 3人輕傷
台南市警五分局分局交通分隊30歲黃姓警員昨天上午9點多騎乘警用機車行經北區和緯路與和緯路二段30巷口，見有行人在行人穿越道步行而減速停讓，遭21歲邱姓男子騎乘機車煞車不及追撞，邱男機車再遭26陳姓女騎士追撞，邱男頭部受傷，陳女手部受傷，邱男和陳女都送成大醫院就醫，黃頭暈傷勢無礙，3人都沒有酒駕。
警方調查，黃姓警員昨天上午9點騎警用機車沿和緯路二段機慢車優先道直行，行駛到北區和緯路與和緯路二段30巷口，見有行人在行人穿越道步行而減速停讓，遭21歲邱姓男子騎乘機車煞車不及追撞。邱男機車再遭26陳姓女騎士追撞，造成車輛受損，邱男頭部受傷，陳女手部受傷，2民眾均送成大醫院就醫，黃傷勢無礙，3人均無酒駕情事。
台南市警五分局呼籲駕駛人，行車務必注意前方狀況，行經路口時，減速慢行，以確保安全。
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