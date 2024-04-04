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他問「花蓮7.2強震，還是921比較恐怖？」 內行人揭關鍵2差別

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，是這次花蓮7.2地震恐怖，還是921當下比較恐怖？資料照，記者林澔一／攝影
有網友好奇，是這次花蓮7.2地震恐怖，還是921當下比較恐怖？資料照，記者林澔一／攝影

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花蓮3日發生規模7.2強震，導致全台劇烈晃動，讓不少民眾回想起24年前921大地震。對此，有網友好奇，是這次花蓮7.2地震恐怖，還是921當下比較恐怖？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「今天的地震為何沒有921的絕望感」為題，指出這次花蓮地震規模7.2，跟921大地震差不多，搖的很久也覺得很恐怖，但921當天一早全國直接放假，但這次花蓮強震卻要上班上課，好奇兩者到底差在哪？

停電+網路不通 增加恐懼感

貼文一出後，多數網友直言921大地震恐怖的關鍵在於「停電」，紛紛表示「沒電真的可怕，連災情怎樣，救援進度到哪都不知道」、「當年連手機都不通」、「當時只有蠟燭或手電筒可以照明，然後聽廣播」、「921真的恐怖多了，會說今天比較可怕的，基本都沒經歷過921」、「921光全國停電就可怕多了」、「當初網路不普及，當然有絕望感」。

此外，也有內行網友指出，921大地震搖了足足100多秒，後續還有規模6以上的餘震，和花蓮強震強度完全不同。另外，921大地震先左右，後上下搖，之後上下左右狂搖，對比花蓮強震，多數左右搖晃，沒有明顯感到上下搖晃。

921大地震 停電 花蓮強震

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