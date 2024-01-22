快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名是「財神爺關注人物」 財庫能收穫滿滿

113學測數B／數A考到懷疑人生！考生重拾信心 試題與解答出爐

國內傳缺藥 薛瑞元：若堅持用原廠藥「只能等死」

旅客住宿見廁所玻璃全炸裂 業者凌晨狂按門鈴、找警察

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，家人們近日投宿國內飯店，竟遇到浴室玻璃整片碎裂。圖／翻攝自爆料公社二社
一名網友抱怨，家人們近日投宿國內飯店，竟遇到浴室玻璃整片碎裂。圖／翻攝自爆料公社二社

出門旅遊時，住宿品質十分重要，一名男子抱怨，近日家人們到台中旅遊投宿，一進房卻發現浴室的玻璃整片碎裂，通知飯店後，業者沒關心客人安危之外，還在凌晨狂按門鈴、要求簽切結書，甚至報警，讓旅客們無奈又疲憊。

原PO在Facebook社團「爆料公社二社」發文表示，老婆和丈母娘帶著兩名小孩，在20日夜晚入住一間台中旅館，但一進房就發現淋浴間的玻璃碎裂成蜘蛛網狀。家人當下立即錄影存證，並通知櫃檯人員，飯店替他們更換一間新房間，但卻沒關心客人安危，而是要求他們簽下切結書，若調查是人為因素造成玻璃破損，旅客必須負擔民事賠償責任。

原PO補充，凌晨1點多飯店業者還狂按門鈴多達四次，最後才說是要拿切結書給他們簽名，嚴重驚擾家人們休息，後來還直接報警，要求鑑定玻璃破裂原因。警方到場後表示無法協助鑑定，飯店主管才告訴旅客，「由於玻璃破裂無法判定肇責，勉強同意自行吸收玻璃修復費用，同時免收住宿費」，但自始至終未對滿地碎玻璃及報警，造成住客身心俱疲及驚嚇的部份道歉，只針對服務人員狂按電鈴的不禮貌行為致歉。

原PO憤怒表示，整件事到凌晨2點多才處理完，「半夜被狂按門鈴騷擾、要求客戶簽不平等切結書，並報警讓客人心生畏懼，疑似意圖藉此施壓取得賠償，種種惡行惡狀讓人不敢領教」，明明是設備品質有問題，卻被當成犯人報警，讓他們感到十分冤枉。他提醒，如果日後在飯店發現設備損毀，最好立即告知櫃檯，若飯店索賠或要求簽切結書，也不要任意簽名。

貼文引發網友熱烈討論，「這間飯店也太瞎了，誰會住飯店，開門就衝進去打破浴室玻璃」、「飯店危機處理太差了吧，當下處理失當，未安撫旅客情緒就算了，還凌晨一點騷擾旅客」、「半夜一點多按電鈴也太誇張，神扯」、「破成這樣應該是詢問客人、對內檢討，怎麼會檢討客人」。

原PO與不少網友皆推測，玻璃應該是自己碎裂的，「強化玻璃本來就有自爆的機率」、「可能天氣變化大，熱脹冷縮造成的」、「這看起來像自爆，人為破裂後會一大片掉落吧」、「自爆，自爆點會有一個8，現場仔細找應該看的到；撞擊點一般會白白的，玻璃碎裂密度最小塊，離撞擊點越遠的越大塊，呈放射狀裂開」。

住宿 飯店

延伸閱讀

遊客iPhone遭猴子偷走 男子靠「以物易物」贖回手機

飲料店10點營業 客人訂100杯要求10點送到：我不是奧客吧

五金百貨不借廁所惹怒大媽 撂人助陣怒吼：是要我拉在褲子上嗎？

汽車底盤驚見哆啦A夢 2萬人全笑翻：小叮噹顯靈

相關新聞

旅客住宿見廁所玻璃全炸裂 業者凌晨狂按門鈴、找警察

出門旅遊時，住宿品質十分重要，一名男子抱怨，近日家人們到台中旅遊投宿，一進房卻發現浴室的玻璃整片碎裂，通知飯店後，業者沒關心客人安危之外，還在凌晨狂按門鈴、要求簽切結書，甚至報警，讓旅客們無奈又疲憊。

五金百貨不借廁所惹怒大媽 撂人助陣怒吼：是要我拉在褲子上嗎？

服務業時常會遇到許多不講理的客人，一名五金百貨店員分享，近日上班時遇到一位大媽來借廁所，他告訴對方廁所不外借，大媽竟怒嗆「是要我拉在褲子上嗎？」新來的店員妹妹看不下去，直接回嗆，氣得大媽撂人助陣討公道。不過最後結局卻意外溫馨，大媽親友請飲料賠罪，希望店家不要公開監視器公審。

他感冒卻被「逼讓博愛座」 司機幽默1句話長輩秒閉嘴

博愛座的設置經常引起爭位糾紛，讓多數人寧願站著，也不敢坐在上面。日前，有網友在「匿名公社」透露，他搭公車時因身體不適而坐在博愛座上，卻被一旁的阿伯不斷要求讓位，幸好司機及時解圍，讓阿伯不再刁難。

斑馬線出現「5小孔」要幹嘛？ 內行曝解答網驚：長知識

為了讓行人走得更安心，斑馬線的鋪設與檢測十分重要。日前，有一名網友過馬路時，發現斑馬線上竟出現5個小圓孔，讓他無法理解其用途為何，將照片PO出來後，瞬間引起網友熱烈討論。

歐洲國家上榜！小資女推5低消費旅遊地 網訝異「這國」：這麼便宜嗎？

出國玩會選擇哪個國家？一名女網友表示由於小資女的口袋實在很淺，只能從低消費國家玩起，她盤點了小資族必去的5個低消費旅遊地點，其中有歐洲國家上榜，讓不少網友相當訝異「沒想過是便宜的地方耶」...

正忠排骨飯有多好吃？他指破100元還是大排長龍 網揭殘酷現實

許多人到中南部旅遊，都會品嚐當地小吃。其中網友好奇便當霸主「正忠排骨飯」，目前漲價到了100元，卻是每天大排長龍，好奇「真的這麼好吃嗎？」，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。