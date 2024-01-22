旅客住宿見廁所玻璃全炸裂 業者凌晨狂按門鈴、找警察

出門旅遊時，住宿品質十分重要，一名男子抱怨，近日家人們到台中旅遊投宿，一進房卻發現浴室的玻璃整片碎裂，通知飯店後，業者沒關心客人安危之外，還在凌晨狂按門鈴、要求簽切結書，甚至報警，讓旅客們無奈又疲憊。

原PO在Facebook社團「爆料公社二社」發文表示，老婆和丈母娘帶著兩名小孩，在20日夜晚入住一間台中旅館，但一進房就發現淋浴間的玻璃碎裂成蜘蛛網狀。家人當下立即錄影存證，並通知櫃檯人員，飯店替他們更換一間新房間，但卻沒關心客人安危，而是要求他們簽下切結書，若調查是人為因素造成玻璃破損，旅客必須負擔民事賠償責任。

原PO補充，凌晨1點多飯店業者還狂按門鈴多達四次，最後才說是要拿切結書給他們簽名，嚴重驚擾家人們休息，後來還直接報警，要求鑑定玻璃破裂原因。警方到場後表示無法協助鑑定，飯店主管才告訴旅客，「由於玻璃破裂無法判定肇責，勉強同意自行吸收玻璃修復費用，同時免收住宿費」，但自始至終未對滿地碎玻璃及報警，造成住客身心俱疲及驚嚇的部份道歉，只針對服務人員狂按電鈴的不禮貌行為致歉。

原PO憤怒表示，整件事到凌晨2點多才處理完，「半夜被狂按門鈴騷擾、要求客戶簽不平等切結書，並報警讓客人心生畏懼，疑似意圖藉此施壓取得賠償，種種惡行惡狀讓人不敢領教」，明明是設備品質有問題，卻被當成犯人報警，讓他們感到十分冤枉。他提醒，如果日後在飯店發現設備損毀，最好立即告知櫃檯，若飯店索賠或要求簽切結書，也不要任意簽名。

貼文引發網友熱烈討論，「這間飯店也太瞎了，誰會住飯店，開門就衝進去打破浴室玻璃」、「飯店危機處理太差了吧，當下處理失當，未安撫旅客情緒就算了，還凌晨一點騷擾旅客」、「半夜一點多按電鈴也太誇張，神扯」、「破成這樣應該是詢問客人、對內檢討，怎麼會檢討客人」。

原PO與不少網友皆推測，玻璃應該是自己碎裂的，「強化玻璃本來就有自爆的機率」、「可能天氣變化大，熱脹冷縮造成的」、「這看起來像自爆，人為破裂後會一大片掉落吧」、「自爆，自爆點會有一個8，現場仔細找應該看的到；撞擊點一般會白白的，玻璃碎裂密度最小塊，離撞擊點越遠的越大塊，呈放射狀裂開」。