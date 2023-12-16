牙刷、浴巾該放浴室嗎？ 過來人：看到一情況後都放外面

牙刷、浴巾是每天都會使用到的盥洗用品，不少人都會放在浴室裡以方便取用。近日一名網友分享，他覺得廁浴很潮濕會滋生黴菌，因此他都將牙刷和浴巾放廁浴外面，好奇是否也有人和他一樣，引起網友討論。

網友在PTT WomenTalk板發文，表示浴室雖然有開窗，但還是認為潮濕易生細菌，所以把牙刷和浴巾都放在浴室外面，缺點是拿取時有點麻煩，「好奇有人也會這樣做嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「我會，自從有一次發霉後就都放外面」、「浴巾本來就會掛外面，牙刷是看了沖馬桶的氣流之後、在浴室門外放置物架，也放外面」、「我的牙刷和牙膏都放房間，千萬不要放廁所，很髒」、「本來就放外面，毛巾放裡面臭死了，有濕氣的東西，就不適合放在密閉空間」、「除了洗手乳，其他全放外面」、「毛巾兩天換一次，當衣服輪流洗」、「牙刷我放外面，毛巾幾乎天天換洗」。不過也有人表示「只有乾溼分離的會放(浴室)，而且要開除濕機」、「那是你的浴室沒窗/沒抽風/沒暖風，馬桶蓋起來就好」。

此外，根據一項美國亞利桑那大學（University of Arizona）所進行的研究，毛巾三天沒洗，病菌量就可以達到約8千萬隻，一周沒洗就可能會達到上億隻細菌，專家們建議「毛巾應該每使用2~3次就要清洗一次」，醫師也建議「每2~3個月就更換一條新毛巾」。美國阿拉巴馬大學（University of Alabama）的研究更指出，牙刷表面可驗出糞便才有的細菌。因此，不管是浴巾還是牙刷，如果放在廁所內，都可能受到汙染，為了避免這種情況，最好將它們放在廁所外面或是櫃子裡。